SAP: Cloud-Geschäft boomt – Aktie fällt trotzdem

Anleger reagierten enttäuscht: Die in den USA notierten Papiere des DAX-Schwergewichts verloren nachbörslich rund 2 Prozent.

Der Softwarekonzern SAP hat im dritten Quartal erneut kräftig zugelegt – vor allem dank seines Cloud-Geschäfts. Von Juli bis September stieg der Cloud-Umsatz um stolze 27 Prozent auf 5,29 Milliarden Euro, wie die Walldorfer am Mittwoch mitteilten. Analysten hatten im Schnitt mit 5,33 Milliarden Euro etwas mehr erwartet.

Der Gesamtumsatz kletterte um 7 Prozent auf 9,08 Milliarden Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis erzielten die Walldorfer ein Plus von 14 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro – leicht über den Prognosen. Positiv überraschte der Free Cash Flow: Mit 1,27 Milliarden Euro lag er fast doppelt so hoch wie von Analysten erwartet. Das dürfte bei Anlegern Hoffnung auf eine steigende Dividende machen.

Konzernchef Christian Klein zeigte sich trotz der leichten Umsatzdelle zuversichtlich. Finanzchef Dominik Asam betonte, SAP habe in einem "unsicheren makroökonomischen Umfeld" weiter an Dynamik gewonnen.

Allerdings bekommt auch SAP die schwächere Weltkonjunktur und Handelskonflikte zu spüren. Nach Angaben von Branchenanalysten verzögerten sich mehrere Großaufträge – insbesondere aus der Industrie, wo Zollstreitigkeiten die Investitionsbereitschaft bremsten. Zudem fielen die Buchungen aus dem US-Regierungssektor im dritten Quartal geringer aus.

Für das Jahr 2025 hat SAP seine Prognose für den Cloud-Umsatz leicht angepasst. Der Konzern erwartet nun das untere Ende der bisherigen Spanne von 21,6 bis 21,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis soll hingegen am oberen Ende des Zielkorridors von 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro liegen – ein Zeichen für weiter steigende Profitabilität im digitalen Kerngeschäft.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





