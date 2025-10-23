    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Leicht unter den Erwartungen

    469 Aufrufe 469 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP: Cloud-Geschäft boomt – Aktie fällt trotzdem

    Europas größter Softwarekonzern wächst stark im Cloud-Segment, wenn auch nicht ganz so stark wie erwartet. Anleger quittieren die Zahlen am Mittwochabend mit Verlusten für die SAP-Aktie.

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP Cloud-Umsatz wächst um 27% auf 5,29 Mrd. Euro.
    • Anleger enttäuscht, Aktie verliert nachbörslich 2%.
    • Prognose 2025: Cloud-Umsatz am unteren Ende angepasst.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Leicht unter den Erwartungen - SAP: Cloud-Geschäft boomt – Aktie fällt trotzdem
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Der Softwarekonzern SAP hat im dritten Quartal erneut kräftig zugelegt – vor allem dank seines Cloud-Geschäfts. Von Juli bis September stieg der Cloud-Umsatz um stolze 27 Prozent auf 5,29 Milliarden Euro, wie die Walldorfer am Mittwoch mitteilten. Analysten hatten im Schnitt mit  5,33 Milliarden Euro etwas mehr erwartet.

    Anleger reagierten enttäuscht: Die in den USA notierten Papiere des DAX-Schwergewichts verloren nachbörslich rund 2 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.640,00€
    Basispreis
    16,50
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.732,44€
    Basispreis
    16,07
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Gesamtumsatz kletterte um 7 Prozent auf 9,08 Milliarden Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis erzielten die Walldorfer ein Plus von 14 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro – leicht über den Prognosen. Positiv überraschte der Free Cash Flow: Mit 1,27 Milliarden Euro lag er fast doppelt so hoch wie von Analysten erwartet. Das dürfte bei Anlegern Hoffnung auf eine steigende Dividende machen.

    Konzernchef Christian Klein zeigte sich trotz der leichten Umsatzdelle zuversichtlich. Finanzchef Dominik Asam betonte, SAP habe in einem "unsicheren makroökonomischen Umfeld" weiter an Dynamik gewonnen.

    SAP

    -3,94 %
    +3,59 %
    +6,09 %
    -8,34 %
    +10,79 %
    +163,00 %
    +93,84 %
    +248,69 %
    +1.449.900,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

    Allerdings bekommt auch SAP die schwächere Weltkonjunktur und Handelskonflikte zu spüren. Nach Angaben von Branchenanalysten verzögerten sich mehrere Großaufträge – insbesondere aus der Industrie, wo Zollstreitigkeiten die Investitionsbereitschaft bremsten. Zudem fielen die Buchungen aus dem US-Regierungssektor im dritten Quartal geringer aus.

    Hinweis der Redaktion: 400.000 Stromkunden nutzen schon diesen einfachen Serviceremind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechsel 
    und spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. Hier Sparpotenzial prüfen! 

     

    Für das Jahr 2025 hat SAP seine Prognose für den Cloud-Umsatz leicht angepasst. Der Konzern erwartet nun das untere Ende der bisherigen Spanne von 21,6 bis 21,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis soll hingegen am oberen Ende des Zielkorridors von 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro liegen – ein Zeichen für weiter steigende Profitabilität im digitalen Kerngeschäft.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 243,60, was eine Steigerung von +2,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Leicht unter den Erwartungen SAP: Cloud-Geschäft boomt – Aktie fällt trotzdem Europas größter Softwarekonzern wächst stark im Cloud-Segment, wenn auch nicht ganz so stark wie erwartet. Anleger quittieren die Zahlen am Mittwochabend mit Verlusten für die SAP-Aktie.