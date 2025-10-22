    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Habe Treffen mit Putin abgesagt

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sagt Treffen mit Putin in Budapest ab.
    • Gefühl, nicht das Ziel zu erreichen, ausschlaggebend.
    • Zukünftiges Treffen zwischen Trump und Putin geplant.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat das in Aussicht gestellte baldige Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest nach eigenen Angaben abgesagt. Es hätte sich nicht danach angefühlt, als würde man dahin kommen, wo man hinkommen müsste, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. In der Zukunft soll es Trump zufolge aber ein Treffen zwischen ihm und Putin geben./fsp/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Venture Global Registered (A) Aktie

    Die Venture Global Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 9,54 auf NYSE (22. Oktober 2025, 23:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Venture Global Registered (A) Aktie um +4,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Venture Global Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Mrd..





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trump Habe Treffen mit Putin abgesagt US-Präsident Donald Trump hat das in Aussicht gestellte baldige Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest nach eigenen Angaben abgesagt. Es hätte sich nicht danach angefühlt, als würde man dahin kommen, wo man hinkommen müsste, sagte der …