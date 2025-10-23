LONDON, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Heute geben fünf langjährige B2B-Agenturen innerhalb der Next 15 Group bekannt, dass sie sich zu einem neuen Unternehmen zusammenschließen werden: Pretzl. Das neue B2B-Marketingunternehmen Pretzl wird im Februar 2026 vollständig auf den Markt kommen und ca. 300 Mitarbeitende von Agent3 Group, Publitek, This Machine, Velocity und Twogether in den Regionen Nordamerika, Europa und APAC unter einem Dach vereinen. Pretzl wird B2B-Vermarkter dabei unterstützen, sich in jeder Phase der Buyer's Journey besser in die Kunden hineinzuversetzen. Dazu nutzt Pretzl ein „People-plus-Technology"-Angebot, das eine Kombination aus den preisgekrönten Talenten der bisherigen Marken und einer neuen KI-gestützten Lösung namens JourneyLab umfasst.

Pretzl startet mit der KI-gestützten Plattform JourneyLab, um Marken dabei zu helfen, die zunehmend komplexe B2B Buyer's Journey besser zu verstehen und zu steuern

Die Dynamik von B2B-Käufern hat sich unwiderruflich verändert: Der veraltete Trichteransatz ist für komplexe Kaufumgebungen nicht mehr repräsentativ, und lineare, einheitliche Kampagnenansätze bringen nur noch wenig Erfolg. Pretzl will diesem Wandel mit einem Ansatz begegnen, der sich auf Kundenforschung, Personalisierung in großem Maßstab und schnelle Reaktionen auf sich ändernde Kundenanforderungen konzentriert. Das Herzstück des Pretzl-Angebots ist JourneyLab, eine neue, proprietäre KI-Plattform, die Einblicke, Struktur, Transparenz und messbare Fortschritte in jeder Phase der Buyer's Journey ermöglicht.

JourneyLab basiert auf künstlicher Intelligenz und datengesteuerten Kundeneinblicken und ermöglicht es Teams, wichtige Zielgruppen zu verstehen, reales Käuferverhalten abzubilden, personalisierte Erlebnisse zu entwickeln und bereitzustellen und Programme mit verwertbaren Erkenntnissen kontinuierlich zu optimieren.

„Unser neuer Ansatz zielt darauf ab, unseren Kunden zu helfen, ihre Kundinnen und Kunden dort zu anzutreffen, wo sie sind – in den Momenten, die am wichtigsten sind", sagt Clive Armitage, CEO von Pretzl und derzeitiger CEO der Agent3 Group. „Pretzl kombiniert die Geschwindigkeit und die Reichweite von KI, die Objektivität von Daten und vor allem die menschliche Note und das Fachwissen von B2B-Spezialisten, um Marken dabei zu helfen, ihren Kundinnen und Kunden näherzukommen."

Pretzl wird sich weiterhin auf Kunden aus den Bereichen Technologie, Fertigung, professionelle Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen konzentrieren und ihnen ein umfassendes Marketingangebot unterbreiten:

Media & Activation: ABM, Nachfragegenerierung, Medienplanung und -einkauf, Publikumsdaten

Creative & Experiences: Entwicklung von Inhalten, Kreativität von der Konzeption bis zur Produktion, digitale Erfahrungen

Comms & Communities: Öffentlichkeitsarbeit, soziale Medien, Community- und Influencer-Marketing, SEO/GEO

Technology Optimization: Einführung von KI, Modernisierung des Technologie-Stacks, MarTech-Einsatz

„Ich sehe in Pretzls Technologie- und Menschenmodell ein echtes Potenzial, das B2B-Käufererlebnis zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagt Sam Knights, CEO von Next 15. „Es ist eine spannende Entwicklung an der Spitze der B2B-Branche, die sich mit den Möglichkeiten von Daten, Technologie und KI weiterentwickelt. Das ist genau die Art von Lösung, für die wir Next 15 berühmt machen wollen."

INFORMATIONEN ZU PRETZL

Pretzl ist ein B2B-Marketingunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, Kundinnen und Kunden in jeder Phase der New Model Buyer Journey effektiver zu erreichen. Das Unternehmen bringt fünf Schwestermarken der Next 15 Group unter seinem Dach zusammen: Agent3 Group, Publitek, This Machine, Velocity und Twogether. Mit rund 300 Mitarbeitenden betreut das Unternehmen Kunden in den Regionen Nordamerika, Europa und APAC und bietet Technologielösungen, die KI-Plattform JourneyLab, Demand- und Lead-Generierung, Kommunikation, Content und Kreativität und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter pretzl.com .

MEDIENKONTAKTE

Pretzl: press@pretzl.com

Next 15/MHP: Next15@mhpgroup.com

