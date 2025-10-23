Natural History Museum Abu Dhabi eröffnet am 22. November im Kulturbezirk Saadiyat

Das 35.000 Quadratmeter große Museum ist eine aufregende Ergänzung der sich entwickelnden Kulturlandschaft der VAE. Es nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch 13,8 Milliarden Jahre Naturgeschichte - - vom Urknall und der Entstehung unseres Sonnensystems bis zur Evolution des Lebens, einschließlich des Aufstiegs und Niedergangs der Dinosaurier und der außergewöhnlichen Artenvielfalt unseres Planeten.

ABU DHABI, VAE, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das Naturkundemuseum Abu Dhabi wird am 22. November im Saadiyat-Kulturbezirk für die Öffentlichkeit eröffnet und stellt einen bedeutenden kulturellen Meilenstein für das Emirat dar. Als größtes Museum seiner Art in der Region stellt es ein neues globales Ziel für Wissenschaft, Natur und Bildung dar und lädt die Besucher ein, die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten zu erkunden und sich an Gesprächen über seine Zukunft zu beteiligen.

Zu den Höhepunkten des Museums gehören drei Reisende aus tiefer Zeit. Eines davon ist das berühmte Exemplar, das liebevoll "Stan" genannt wird, ein fast vollständiges Skelett des mächtigen Tyrannosaurus rex, eines Apex-Raubtiers, das vor 67 Millionen Jahren die Erde beherrschte. Dazu gesellt sich das größte jemals bekannte Tier, ein 25 Meter langes Blauwalweibchen, das einen außergewöhnlichen Einblick in die Evolution, die biologische Vielfalt der Meere und die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten bietet. Komplettiert wird das Trio durch den Murchison-Meteoriten - ein Artefakt, das Zeuge der Entstehung unseres Planeten war und 7 Milliarden Jahre alte Körner enthält, die noch vor unserem Sonnensystem entstanden sind.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender der Abteilung für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi, sagte: „Die Eröffnung des Naturkundemuseums Abu Dhabi ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Gestaltung der Kulturlandschaft des Emirats. Das Museum bietet einen umfassenden Einblick in die Geschichte des Lebens auf der Erde, zum ersten Mal durch eine arabische Brille betrachtet, wobei die Fauna, Flora und geologische Geschichte der Region einen wichtigen Teil der Besucherreise bildet. Die Forschungs- und Bildungseinrichtung des Museums unterstützt wissenschaftliche Erkenntnisse und führt innovative wissenschaftliche Studien in den Bereichen Zoologie, Paläontologie, Meeresbiologie, Molekularforschung und Erdwissenschaften durch. Indem es die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften fördert, inspiriert das Natural History Museum Abu Dhabi künftige Generationen und trägt zu einer nachhaltigeren Zukunft bei."