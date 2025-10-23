Baoting, Hainan, startet die „China-EU-Initiative zur Zusammenarbeit für CO2-neutrale Landkreise" anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Pariser Abkommens

BAOTING, China, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Pariser Abkommens hat China offiziell seine neuen national festgelegten Beiträge („Nationally Determined Contributions", NDCs) bekannt gegeben und die internationale Kooperationsinitiative „AI+" ins Leben gerufen, die den digitalen und ökologischen Wandel in die Vision einer gemeinsamen Zukunft integriert. Zeitgleich dazu fand am 20. Oktober in Baoting, Hainan, China, die internationale Konferenz „From Commitment to Implementation: Hainan's Actions in the COP Process" (Von der Verpflichtung zur Umsetzung: Hainans Maßnahmen im COP-Prozess) statt, die gemeinsam von der Volksregierung des autonomen Bezirks Baoting Li und Miao, der Chinese Society for Sustainable Development und dem Ningyuan Institute of Climate and Sustainable Development (Hainan) organisiert wurde. Über hundert Vertreter internationaler Organisationen, chinesischer und europäischer Regierungen, Forschungsinstitute und Unternehmen nahmen an der Veranstaltung teil, um gemeinsam zu erörtern, wie Kommunalverwaltungen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der NDC spielen können.

Baoting: Ein Testfeld auf Bezirksebene für Chinas NDC