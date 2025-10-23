Baoting, Hainan, startet die „China-EU-Initiative zur Zusammenarbeit für CO2-neutrale Landkreise" anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Pariser Abkommens
BAOTING, China, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Pariser Abkommens hat China offiziell seine neuen national festgelegten Beiträge („Nationally Determined Contributions", NDCs) bekannt gegeben und die internationale Kooperationsinitiative „AI+" ins Leben gerufen, die den digitalen und ökologischen Wandel in die Vision einer gemeinsamen Zukunft integriert. Zeitgleich dazu fand am 20. Oktober in Baoting, Hainan, China, die internationale Konferenz „From Commitment to Implementation: Hainan's Actions in the COP Process" (Von der Verpflichtung zur Umsetzung: Hainans Maßnahmen im COP-Prozess) statt, die gemeinsam von der Volksregierung des autonomen Bezirks Baoting Li und Miao, der Chinese Society for Sustainable Development und dem Ningyuan Institute of Climate and Sustainable Development (Hainan) organisiert wurde. Über hundert Vertreter internationaler Organisationen, chinesischer und europäischer Regierungen, Forschungsinstitute und Unternehmen nahmen an der Veranstaltung teil, um gemeinsam zu erörtern, wie Kommunalverwaltungen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der NDC spielen können.
Baoting: Ein Testfeld auf Bezirksebene für Chinas NDC
Als einzige Kreisebene in China, die zur Kooperationszone für grüne und digitale Innovation zwischen China und der EU gehört, nutzt Baoting die Politik des Freihandelshafens Hainan mit Nullzöllen, niedrigen Steuersätzen und einem vereinfachten Steuersystem sowie erleichterten grenzüberschreitenden Datenströmen, um einzigartige Vorteile für die internationale Zusammenarbeit und die grüne und digitale Transformation zu schaffen. Baoting befindet sich in dem Gebiet, das zum weltweit größten Freihandelshafen werden soll, und hat bereits eine solide Grundlage für die Förderung der grünen und digitalen Transformation geschaffen.
Zu den Kernmaßnahmen von Baoting im Rahmen der Umstellung auf CO2-Neutralität gehören:
- Förderung der Elektrifizierung, der energetischen Sanierung und integrierter Energiedienstleistungen in Schlüsselbranchen wie Industrie, Bauwesen, Verkehr und Tourismus, um die Kohlenstoffintensität zu senken;
- Stärkung der Kohlenstoffsenken in Regenwäldern und Flusstälern, um Reduktion und Abscheidung in ein Gleichgewicht zu bringen;
- Aufbau einer Plattform für „Kohlenstoffbilanz + Kohlenstoffbudget", die den globalen Standards entspricht;
- Pilotprojekt zur gegenseitigen Anerkennung mit dem EU-CBAM, um konforme, kostengünstige Lieferkettenlösungen anzubieten.
Führende Persönlichkeiten im Bereich Klimaschutz äußern sich lobend über die „Baoting-Lösung"