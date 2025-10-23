Die innovativen Poolroboter von Beatbot erhalten den renommierten 2025 GOOD DESIGN Award und sind IDEA-Finalisten

Mit diesen Auszeichnungen wurde Beatbot nun innerhalb eines Jahres von allen vier großen internationalen Designinstitutionen gewürdigt. Diese beispiellose Leistung unterstreicht die einzigartige Fähigkeit des Unternehmens, eine perfekte Synthese aus preisgekrönter Ästhetik und intelligenter, leistungsstarker Robotik zu bieten.

BERLIN, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von innovativer Roboter-Poolreinigungstechnologie, setzt seine Erfolgsserie fort und gibt bekannt, dass seine Produkte iSkim Ultra und AquaSense 2 Ultra mit dem 2025 GOOD DESIGN Award ausgezeichnet wurden. Die AquaSense 2-Serie hat als IDEA-Finalist erneut ihre herausragende Designqualität unter Beweis gestellt.

Preisgekröntes Design und intelligente Leistung

Die preisgekrönten Produkte werden für ihre intelligente Funktionalität und ihr benutzerorientiertes Design gefeiert:

AquaSense-Serie (AquaSense 2, 2 Pro, 2 Ultra): Diese Serie intelligenter Poolroboter nutzt zwei Ultraschallsensoren für eine präzise Kartierung, um die Reinigung an die Größe und Form des Pools anzupassen. Das nach vorne geneigte Design reduziert das optische Volumen und den Wasserwiderstand und verbessert gleichzeitig die Manövrierfähigkeit und Haftung. Als erste in der Branche, die eine IMR-Beschichtung in Automobilqualität verwenden – eine Technologie, die in High-End-Fahrzeugen zum Einsatz kommt –, bieten die Roboter eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Sie sind UV-beständig, hitzebeständig und robust genug, um den unterschiedlichen Bedingungen standzuhalten, während sie gleichzeitig ein elegantes und modernes Erscheinungsbild am Poolrand beibehalten. Die Serie bietet eine umfassende Reinigungslösung, von der effizienten Bodenreinigung bis hin zu den fortschrittlichen Funktionen der Modelle Pro und Ultra, wie beispielsweise dem automatischen Schwimm- und Sinkmodus für eine vollständige Abdeckung der Wände und Wasserflächen sowie integrierten Reagenzienmodulen für die Aufrechterhaltung der Wasserqualität.





intelligenter Poolroboter nutzt zwei Ultraschallsensoren für eine präzise Kartierung, um die Reinigung an die Größe und Form des Pools anzupassen. Das nach vorne geneigte Design reduziert das optische Volumen und den Wasserwiderstand und verbessert gleichzeitig die Manövrierfähigkeit und Haftung. Als erste in der Branche, die eine IMR-Beschichtung in Automobilqualität verwenden – eine Technologie, die in High-End-Fahrzeugen zum Einsatz kommt –, bieten die Roboter eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Sie sind UV-beständig, hitzebeständig und robust genug, um den unterschiedlichen Bedingungen standzuhalten, während sie gleichzeitig ein elegantes und modernes Erscheinungsbild am Poolrand beibehalten. Die Serie bietet eine umfassende Reinigungslösung, von der effizienten Bodenreinigung bis hin zu den fortschrittlichen Funktionen der und Ultra, wie beispielsweise dem automatischen Schwimm- und Sinkmodus für eine vollständige Abdeckung der Wände und Wasserflächen sowie integrierten Reagenzienmodulen für die Aufrechterhaltung der Wasserqualität. iSkim Ultra: Dieser spezielle Oberflächenreiniger wurde für maximale Effizienz und Laufzeit entwickelt. Die integrierten Solarzellen nutzen die Sonnenenergie, um die Betriebszeit erheblich zu verlängern und ein kontinuierliches Abschöpfen von Schmutz wie Blättern und Pollen zu gewährleisten, bevor diese absinken. Dieses nachhaltige Design, kombiniert mit einer kompakten und intuitiven Form, machen das Gerät zu einer mühelosen und leistungsstarken Ergänzung für jede Poolpflege.

Ein Vermächtnis von ausgezeichneter Innovation

Diese jüngsten Auszeichnungen bauen auf dem bemerkenswerten Erfolg von Beatbot im Jahr 2025 auf, nachdem das Unternehmen zuvor bereits den iF Design Award, den Red Dot Award, den A' Design Award und den Muse Design Award erhalten hatte. Diese Erfolge bei den weltweit renommiertesten Designwettbewerben unterstreichen das Engagement von Beatbot, fortschrittliche Technologie mit durchdachtem, elegantem Design zu verbinden.

Informationen zu Beatbot

Beatbot ist die weltweit am schnellsten wachsende Marke für robotergestützte Poolreinigung und revolutioniert die Swimming-Pool-Pflege durch modernste Automatisierung. Beatbot wurde von Branchenexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Robotik gegründet und vereint elegantes, langlebiges Design mit unübertroffener Technik. Das Unternehmen genießt weltweite Anerkennung für seine hochwertige Ästhetik und seine benutzerorientierten Innovationen.

Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt und einem leistungsstarken F&E-Team (60 % der Belegschaft) leistet Beatbot Pionierarbeit bei Kerntechnologien wie bürstenlosen Wasserpumpen, räumlicher Fortbewegung von AUVs, Sonar-Laser-SLAM und KI-gestützten Kartierungsalgorithmen. Das Unternehmen hält mehr als 300 Patente (davon mehr als 170 für Erfindungen), was seine Führungsrolle bei der Neudefinition der Poolpflege unterstreicht. Vom preisgekrönten Produktdesign bis hin zu mühelosen, intelligenten Lösungen hat sich Beatbot der Aufgabe verschrieben, die Art und Weise, wie die Welt ihre Pools reinigt, zu verändern – mit mehr Leistung, mehr Nachhaltigkeit und mehr Luxus.

Weitere Informationen: www.beatbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802659/Beatbot_s_Innovative_Pool_Robots_Secure_Prestigious_2025_GOOD_DESIGN_Award_and_IDEA_Finalist.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/Beatbot_LOGO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-innovativen-poolroboter-von-beatbot-erhalten-den-renommierten-2025-good-design-award-und-sind-idea-finalisten-302592173.html