    Pressestimme

    'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Ukraine-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Friedensinitiativen scheitern ohne Druck auf Russland.
    • Putins Stärke versteht nur militärische Gegenwehr.
    • Nachgiebigkeit ermutigt Moskau zu weiteren Angriffen.

    LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Ukraine-Krieg

    Alle Friedensinitiativen sind zum Scheitern verurteilt, solange Trump nicht bereit ist, echten Druck auf Russland auszuüben. Putins Kriegsmaschine versteht nur die Sprache der Stärke. Jede Nachgiebigkeit wird von Moskau als Einladung verstanden, weiterzuschießen. Solange Russland glaubt, militärisch ans Ziel zu kommen und keine harten Konsequenzen fürchten zu müssen, werden weiter Bomben auf Kindergärten fallen. Und auf Kinder und ihre Mütter./yyzz/DP/zb



    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
