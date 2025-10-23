    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zu Stadtbild-Debatte

    Für Sie zusammengefasst
    • Stadtbild leidet unter Autos und Müllproblemen.
    • Leerstehende Läden und Hundekot verschärfen Situation.
    • Neonazis sind ein neues, ernstes Problem in Nürnberg.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Stadtbild-Debatte:

    "Mit dem Stadtbild gibt es weitere Probleme: Autos, leerstehende Läden, Müll, Hundekot, seit einiger Zeit sogar wieder Neonazis (es handelt sich dabei hauptsächlich um Deutsche). Zugegeben, vieles davon liegt nicht in der Zuständigkeit des Kanzlers - Abschiebungen aber auch nicht. Wenn die unbedingt sein müssen, bitte. Nicht alle Menschen, die gerne hier leben würden, können hier leben. Es wäre nur sinnvoll, das Ganze nicht mit Aussagen zu begleiten, die die Hälfte des Landes massiv vor den Kopf stoßen; und dann: gegen die wahren Ursachen unserer Stadtbild-Probleme vorzugehen."/yyzz/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

