    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zu Stadtbild-Debatte

    AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Stadtbild-Debatte

    Dem Kanzler aber zu unterstellen, er rede den Remigrationsfantasien der AfD das Wort, heißt ihn bewusst misszuverstehen. Das zeigt, wo die Debatte auch zwischen den Parteien der Mitte heute angekommen ist - auf AfD-Niveau. Statt sich am Kanzler abzuarbeiten, sollten sich SPD und Grüne besser fragen, welchen Anteil sie am Aufstieg der Rechtsextremen haben. Die zähe Diskussion um Einschränkungen beim Bürgergeld trotz des massenhaften Sozialbetrugs krimineller Clans aus Osteuropa belegt, dass noch längst nicht jeder Genosse verstanden hat, was auch SPD-Wähler umtreibt./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
