    'Die Glocke' zu Stadtbild-Debatte

    • Merz' Aussage zum Stadtbild war unklug und unnötig.
    • Debatte über seine Worte sorgt für Verwirrung und Kritik.
    • Anzeige wegen Volksverhetzung ist überzogen und unangemessen.

    OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Stadtbild-Debatte

    Die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum Stadtbild war unklug. Am besten hätte er ganz darauf verzichtet, um sich und der Bundesrepublik eine unnötige Debatte in ohnehin angespannten Zeiten zu ersparen. Oder er hätte seine Bemerkung, wenn er sie denn tätigt, zumindest erklären sollen. So debattieren Politiker, Prominente und Politikwissenschaftler seit Tagen darüber, was der Kanzler denn nun genau gemeint hat. Sicherlich kann man Merz den Vorwurf machen, dass er mit seiner flapsigen Bemerkung nicht dem Format eines Bundeskanzlers gerecht geworden ist, der seine Worte mit Bedacht abwägen muss. Ihn nun aber wegen Volksverhetzung anzuzeigen, wie es die Grünen in Castrop-Rauxel tun, ist völlig überzogen und wird der Sache nicht gerecht./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
