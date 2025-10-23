    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Urheberrechtsstreit AfD/Weimer

    • AfD nutzt Urheberrechtsstreit gegen Weimer aus.
    • Weimer kritisiert US-Techkonzerne und Digitalabgabe.
    • Ziel: Diskreditierung von Weimer, nicht die Sache.

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Urheberrechtsstreit AfD/Weimer

    Jahrelang haben Politiker davon profitiert, dass Reden, Interview-Ausschnitte und andere Verlautbarungen im zur Weimer Media Group gehörenden Debattenmagazin "The European" als Autoren-Stücke veröffentlicht wurden. Das garantierte Aufmerksamkeit und Reichweite; deshalb nahm offensichtlich niemand Anstoß daran. Nun versucht die AfD Weimer, Mitgesellschafter der Media Group, daraus einen Strick zu drehen. Stehen die Vorwürfe im Zusammenhang mit Weimers Kritik an US-Techkonzernen und seinem Plan für eine Digitalabgabe, die Washington ein Dorn im Auge ist? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die AfD zur Helferin von Trumps Politik macht. Das Ziel der Attacke ist offenkundig weniger die Sache als die Diskreditierung der Person Weimer./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

