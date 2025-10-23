    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Stadtbild-Aussage

    • Stadtbild hat sich seit 2015 erheblich verändert.
    • Ausländer tragen maßgeblich zu diesen Veränderungen bei.
    • Sicherheitsmaßnahmen wurden aufgrund von Vorfällen verstärkt.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Stadtbild-Aussage

    Aber auch wenn es zehn Jahre nach 2015 einige nicht wahrhaben wollen, hat Merz recht. Das Stadtbild hat sich verändert und Ausländer haben daran einen erheblichen Anteil. Wer ernsthaft behauptet, die Situation am Nürnberger Hauptbahnhof sei die gleiche wie vor zehn Jahren, verschließt die Augen vor der Realität. Es war und ist nicht normal, wenn an Silvester Rettungskräfte in Berlin angegriffen oder hunderte Frauen auf der Kölner Domplatte belästigt werden. Vor zehn Jahren mussten keine Poller um Weihnachtsmärkte aufgestellt werden, aus Angst vor Anschlägen. All das führt zu Veränderungen im Stadtbild - ebenso wie Polizisten, die zu deren Schutz vor Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen stehen müssen -, was sehr viel mit Migration zu tun hat./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
