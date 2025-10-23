    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Badische Zeitung' zu Chip-Autonomie

    Für Sie zusammengefasst
    • Abhängigkeit ist sicher, wenn sie gegenseitig bleibt.
    • Europäer haben im globalen Wettbewerb Nachteil.
    • Fokus auf realistische Ziele statt unerreichbarer Visionen.

    FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Chip-Autonomie

    Abhängigkeit gefährdet nicht die Sicherheit, solange sie gegenseitig ist. Hier allerdings fängt das Problem der Europäer an: Unter den drei größten Wirtschaftsmächten der Welt haben sie den anderen im Moment am wenigsten zu bieten. Das liegt auch daran, dass man hier gern mit großer Geste Aufholjagden zu unerreichbaren Zielen inszeniert - statt sich auf das zu konzentrieren, was Vorsprung verspricht./yyzz/DP/zb



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

