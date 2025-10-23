    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Südwest Presse' zu Krieg in der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps Friedensinitiative scheitert an Putin.
    • Erfolg hätte viele Leben auf beiden Seiten gerettet.
    • Zukunft der Friedensbemühungen bleibt ungewiss.

    ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Krieg in der Ukraine

    Wer vorher gemutmaßt hatte, dass die Friedensinitiative Trumps kläglich scheitern werde, weil ihn der gewiefte Ex-KGB-Spion Putin hinters Licht führen würde, darf sich bestätigt fühlen. Für übertriebene Schadenfreude hingegen gibt es auch keinen Anlass. Wäre Trump erfolgreich gewesen, hätte er das Leben vieler junger Männer auf beiden Seiten der Front gerettet. Ohne einen Friedensplan oder zumindest einen Waffenstillstand geht das Sterben unvermindert weiter. Das steht fest. Wie es in Sachen Friedensbemühungen weitergeht, ist zu diesem Zeitpunkt wohl noch offen. Vielleicht entscheidet sich Trump wirklich, Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern und so die Ukraine militärisch zu stärken. Ob Putin sich davon aber beeindrucken lässt, ehe die Waffen zum ersten Mal zum Einsatz kommen, ist ebenso offen./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Südwest Presse' zu Krieg in der Ukraine 'Südwest Presse' zu Krieg in der Ukraine Wer vorher gemutmaßt hatte, dass die Friedensinitiative Trumps kläglich scheitern werde, weil ihn der gewiefte Ex-KGB-Spion Putin hinters Licht führen würde, darf sich bestätigt fühlen. Für übertriebene …