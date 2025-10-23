    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Spionageverdacht gegen AfD

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD zeigt Interesse an Drohnenabwehr und Technik.
    • Verdacht auf Spionage, aber keine Beweise vorhanden.
    • Teile der AfD sympathisieren mit Putins Regime.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Spionageverdacht gegen AfD:

    "Besonders interessiert hat sich die von Björn Höcke geführte Oppositionspartei laut Maier für Drohnenabwehr, Polizeiinformationstechnik und Ausrüstung. Auffällig brennendes Interesse zeigte danach auch die AfD-Bundestagsfraktion in ihren Anfragen an die Bundesregierung an vielen Details zur deutschen Abwehrausstattung bei Polizei und Bundeswehr. (.) Es ist kein Geheimnis, dass bedeutende Teile der AfD, (.) Sympathien für Putins Regime zeigen. (.) Dennoch wäre es falsch, die Nutzung eines der schärfsten parlamentarischen Schwerter durch die größte Oppositionsfraktion infrage zu stellen - trotz solcher durchaus gravierender Verdachtsmomente, aber eben ohne Beweise. In den Antworten auf die AfD-Anfragen lässt sich vieles verbergen, was Russland interessiert."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Spionageverdacht gegen AfD "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Spionageverdacht gegen AfD: "Besonders interessiert hat sich die von Björn Höcke geführte Oppositionspartei laut Maier für Drohnenabwehr, Polizeiinformationstechnik und Ausrüstung. Auffällig brennendes …