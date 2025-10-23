Ministerpräsidenten treffen sich in Mainz

Bei der MPK in Mainz soll es etwa um eine Reform des Sozialstaats gehen, um die Altschulden der Kommunen sowie das Konnexitätsprinzip. Schweitzer hatte im Vorfeld betont, es müsse künftig sichergestellt werden, dass der Bund Mehrkosten, die durch in Berlin entstandene Gesetze entstehen, trägt - nach dem Prinzip: Wer bestellt, bezahlt. Ein weiteres Thema soll in Mainz die zivile Verteidigung und die dafür notwendigen Strukturen werden./chs/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 43,02 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,40 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -13,89 %/+23,34 % bedeutet.