Klingbeil stellt Ergebnis der Steuerschätzung vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bevor die nächste Haushaltsrunde beginnt, kommt die Realität in Form neuer Zahlen - am Donnerstag (11.00 Uhr) gibt Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) das Ergebnis der Steuerschätzung bekannt. Die Prognose schätzt die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den kommenden fünf Jahren ein.

Sie ist zugleich eine wichtige Grundlage für die abschließenden Beratungen zum Bundeshaushalt 2026 und für das Ringen um den Problemhaushalt 2027. Denn für das kommende Jahr müssen Klingbeil und die Fachminister eine Finanzierungslücke von mehr als 34 Milliarden Euro stopfen - und für die Folgejahre sieht es nicht besser aus. Ob noch mehr gespart werden muss, es etwas Entspannung oder sogar Raum für zusätzliche Ausgaben gibt, hängt unter anderem von der Schätzung ab.