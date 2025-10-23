    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    XL-Messe 'Spiel Essen' startet - Brettspiele hoch im Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Brettspielemesse in Essen startet mit 1.700 Neuheiten
    • Rund 220.000 Besucher aus 50 Ländern erwartet
    • Analoges Spielen in Deutschland weiterhin sehr beliebt

    ESSEN (dpa-AFX) - Mit mehr als 1.700 Neuheiten und vielen Klassikern rund um Würfel, Karten und Spielsteine geht an diesem Donnerstag die internationale Brettspielemesse an den Start. In Essen werden zu der laut veranstaltendem Merz Verlag weltgrößten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele rund 220.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Spielefans können an den Ständen und Tischen der fast 950 Aussteller aus 50 Ländern vier Tage lang etwa neue Party-, Rätsel-, Rollen- oder auch Familienspiele testen.

    Analoges Spielen ist nach Branchenangaben sehr beliebt in Deutschland, die Marktentwicklung erfreulich. Das Angebot an Gesellschaftsspielen werde immer vielfältiger, hieß es zum Start der "Spiel Essen"./wa/DP/nas





