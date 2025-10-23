    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 23. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Q3-Zahlen vieler Unternehmen, wichtige Termine heute.
    • Zinsentscheidungen in Korea und Türkei stehen an.
    • Streik bei Lieferando und Gerichtstermine in DEU.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. Oktober 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen (14.00 h Pk)
    07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
    07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz
    07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
    07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
    08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz
    08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz
    08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz) 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
    13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
    18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
    22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen
    22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
    FIN: Elisa, Q3-Zahlen
    FRA: Accor, Q3-Zahlen
    FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
    FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
    ITA: Prada, Q3-Umsatz
    NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
    USA: Hasbro, Q3-Zahlen
    USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25
    10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25
    12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)
    16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Streik bei Lieferando in Berlin mit Besuch von Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD)

    09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt Klage um gleiche Bezahlung weiblicher Führungskräfte bei Daimler Truck, Erfurt

    DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main

    DEU: Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz, Mainz

    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi





