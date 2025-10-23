    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 5. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Unternehmenszahlen am 23. Oktober 2025.
    • Zinsentscheidungen in mehreren Ländern erwartet.
    • Konjunkturdaten und Wirtschaftsberichte stehen an.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 5. November 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen (14.00 h Pk)
    07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
    07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux
    07:00 FRA: Nexans , Q3-Umsatz
    07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
    07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
    08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz
    08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz
    08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz) 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
    13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
    18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
    22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen
    22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
    FIN: Elisa, Q3-Zahlen
    FRA: Accor, Q3-Zahlen
    FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
    FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
    ITA: Prada, Q3-Umsatz
    NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
    USA: Hasbro, Q3-Zahlen
    USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25
    10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25
    12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)
    16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Streik bei Lieferando in Berlin mit Besuch von Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD)

    09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt Klage um gleiche Bezahlung weiblicher Führungskräfte bei Daimler Truck, Erfurt

    DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main

    DEU: Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz, Mainz

    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz
    07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
    07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen
    08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
    12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    LUX: Eurofins Scientific (Investor Day)
    USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25
    08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 8/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 (ursprünglicher Termin 15.10.25) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig)

    EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung
    19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen
    21:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen
    22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Avis Budget, Q3-Zahlen
    USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Industriegewinne 9/25
    07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25
    13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz
    07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
    07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
    07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz
    08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
    10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
    11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
    12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
    12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3
    17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
    18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
    21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
    21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen
    USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
    USA: Edison International, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25
    14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
    15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
    15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.

    DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen
    07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen
    07:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (15.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz
    08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen
    08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen
    08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
    09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen
    11:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen
    11:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
    12:00 FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Meta, Q2-Zahlen
    21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen
    21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
    21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 10/25
    09:00 ESP: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/25
    11:00 BEL: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/25
    13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab)
    15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25
    15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    19:00 USA: Fed, Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Powell)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München

    DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

    DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
    06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
    06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
    06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
    07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz
    07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
    08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen
    08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen
    08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
    11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen
    12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Alcoa, Investor Day
    17:45 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz
    18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
    18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
    21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
    21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen
    21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: SIG Group (Investor Day)
    CHN: BYC, QQ3-Zahlen
    NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
    NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen
    USA: Comcast, Q3-Zahlen
    USA: Hershey, Q3-Zahlen
    USA: ResMed, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25
    07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25
    07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 AUT: BIP Q3/25
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25
    10:00 DEU: Arbeitslosenzahlen Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25
    11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25
    12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)
    13:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab)
    13:30 USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab)
    13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab)
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.

    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess , München

    10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt

    JPN: Japan Mobility Show, Tokio

    UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand
    Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen.

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
    12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
    12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
    FRA: Scor, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25
    00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25
    00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab)
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25
    13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
    14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen
    08:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
    10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen
    22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
    06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25
    09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25
    16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider

    13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen
    07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 h Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
    08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
    12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
    22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
    22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    AUT: AT&S, Q2-Zahlen
    CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)
    NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
    USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
    USA: Eaton, Q3-Zahlen
    USA: American International Group, Q3-Zahlen
    USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25
    14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25
    16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.00 h Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen
    07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
    07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
    08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen
    08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen
    13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen
    18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
    18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen
    22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Bank of America (Investor Day)
    USA: Fortinet, Q3-Zahlen
    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    02:45 CHN: PMI Dienste 10/25
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25
    15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe
    14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi






