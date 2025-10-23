Tesla wächst wieder, aber Gewinne schrumpfen brutal! Aktie nachbörslich tiefrot

Der kräftige Gewinneinbruch geht vor allem auf aggressive Preissenkungen und stark gestiegene Kosten zurück. Tesla verzeichnete einen Anstieg der Betriebsausgaben um 50 Prozent – unter anderem wegen Investitionen in Künstliche Intelligenz und neue Entwicklungsprojekte. Zudem liefen Ende des Quartals die US-Steuervergünstigungen für E-Autos aus, die im Zuge von Präsident Donald Trumps Haushaltsgesetz gestrichen wurden. Viele Käufer zogen ihre Bestellungen deshalb noch vor Ablauf der Frist vor.

Nach zwei schwachen Quartalen meldet Tesla wieder steigende Umsätze – doch die Freude an der Wall Street hielt nicht lange. Zwar kletterten die Erlöse im dritten Quartal um 12 Prozent auf 28,1 Milliarden US-Dollar und lagen damit über den Prognosen, doch der Gewinn blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Analysten hatten laut LSEG im Schnitt mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 54 Cent gerechnet, Tesla lieferte jedoch nur 50 Cent. Der Nettogewinn sank um 37 Prozent auf 1,37 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr hatte der Elektroautobauer noch 2,17 Milliarden US-Dollar verdient.

Tatsächlich hat Tesla im dritten Quartal einen neuen Auslieferungsrekord erreicht: Mit 497.099 verkauften Fahrzeugen setzte der E-Autobauer so viele Autos ab wie nie zuvor – ein Plus von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Schub kam vor allem durch einen massiven Bestellansturm kurz vor dem Ende der US-Steuergutschrift für Elektroautos. Viele Käufer wollten sich noch den Zuschuss von 7.500 US-Dollar sichern, bevor Präsident Donald Trumps Haushaltsgesetz die Förderung auslaufen ließ. Experten warnen jedoch, dass dieser Effekt die Nachfrage in den kommenden Quartalen dämpfen könnte, da viele Bestellungen vorgezogen wurden.

Auch im wichtigen europäischen Markt kämpft Tesla mit Gegenwind. Absatzrückgänge, zunehmende Konkurrenz durch Volkswagen und BYD sowie Kritik an Elon Musks politischer Rhetorik belasten das Image. Die Einnahmen aus Emissionszertifikaten fielen zudem um 44 Prozent auf 417 Millionen US-Dollar.

Trotz einer Kursrallye an der Nasdaq seit Jahresbeginn von rund 18 Prozent hinkt Tesla weiterhin den großen US-Techwerten hinterher. Auf der jüngsten Analystenkonferenz blieb CEO Musk vage: Statt konkreter Prognosen sprach er erneut über Zukunftsvisionen wie den Robotaxi-Dienst "Cybercab" und den Elektro-Lkw "Semi". Produktionsstart für das Cybercab-Projekt soll im zweiten Quartal 2026 sein.

Anleger reagierten enttäuscht und schickten die Tesla-Aktie erneut auf Talfahrt. An der Nasdaq brach die Aktie nach Börsenschluss zeitweise um mehr als fünf Prozent ein, konnte ihre Verluste jedoch wieder auf rund 3,5 Prozent eindämmen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



