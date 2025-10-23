creditshelf: Insolvenzplan bestätigt – Neustart nach Insolvenz
Ein neuer Hoffnungsschimmer für die creditshelf AG: Das Amtsgericht Frankfurt am Main bestätigt den Insolvenzplan, der eine Übernahme durch die PVM AG und eine bessere Gläubigerstellung vorsieht.
Foto: adobe.stock.com
- Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat den Insolvenzplan der creditshelf Aktiengesellschaft am 22. Oktober 2025 bestätigt.
- Alle Gläubigergruppen haben dem Insolvenzplan einstimmig zugestimmt.
- Der Insolvenzplan sieht die Übernahme aller Aktien durch die PVM Private Values Media AG vor, die finanzielle Mittel bereitstellt.
- Die Insolvenzgläubiger werden durch den Plan besser gestellt als bei einer regulären Abwicklung.
- Es gibt keine Zuflüsse an die Aktionäre, da die Mittel nicht ausreichen, um alle Forderungen zu bedienen.
- Oliver Würtenberger wurde zum neuen Vorstandsmitglied ernannt, während die bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Ämter niederlegen.
0,00 %
+50,00 %
+200,00 %
-75,00 %
-90,00 %
-99,99 %
-99,99 %
-100,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte