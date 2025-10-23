    StartseitevorwärtsAktienvorwärtscreditshelf AktievorwärtsNachrichten zu creditshelf
    creditshelf: Insolvenzplan bestätigt – Neustart nach Insolvenz

    Ein neuer Hoffnungsschimmer für die creditshelf AG: Das Amtsgericht Frankfurt am Main bestätigt den Insolvenzplan, der eine Übernahme durch die PVM AG und eine bessere Gläubigerstellung vorsieht.

    Foto: adobe.stock.com
    • Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat den Insolvenzplan der creditshelf Aktiengesellschaft am 22. Oktober 2025 bestätigt.
    • Alle Gläubigergruppen haben dem Insolvenzplan einstimmig zugestimmt.
    • Der Insolvenzplan sieht die Übernahme aller Aktien durch die PVM Private Values Media AG vor, die finanzielle Mittel bereitstellt.
    • Die Insolvenzgläubiger werden durch den Plan besser gestellt als bei einer regulären Abwicklung.
    • Es gibt keine Zuflüsse an die Aktionäre, da die Mittel nicht ausreichen, um alle Forderungen zu bedienen.
    • Oliver Würtenberger wurde zum neuen Vorstandsmitglied ernannt, während die bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Ämter niederlegen.


    creditshelf

    0,00 %
    +50,00 %
    +200,00 %
    -75,00 %
    -90,00 %
    -99,99 %
    -99,99 %
    -100,00 %
    ISIN:DE000A2LQUA5WKN:A2LQUA





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
