WDH/Apple könnte Anti-Tracking-Abfrage in Deutschland entfernen

26 Punkte Anstieg bei Apple in 3 Tagen. Einstweilen ist der move von Tim ein voller Erfolg. Interessante Wall Street comments, so von BofA, alleine ist der comment von Wedbush der Hammer. Dan Ives trifft es exakt, IMO.

Britney Nguyen von Market Watch führt den Beitrag von Dan Ives am Freitag-Morgen vor Börsenstart in USA weiter aus, man wollte es zusammenfassen :-) besser einfach übersetzen, Top-Beitrag von B. N. :-)













Die Apple-Aktie könnte ihren größten Wochengewinn seit über fünf Jahren verzeichnen, doch das Unternehmen wird den Eindruck, es mangele an Innovation, weiterhin nicht los.





Wedbush-Analyst Daniel Ives ging sogar so weit zu behaupten, Apples„Strategie für unsichtbare KI“ könnte für das Unternehmen und seinen CEO Tim Cook einen „BlackBerry-Moment“ bedeuten. Er befürchtet, Apple ruhe sich auf seinen Lorbeeren aus, während die Welle der künstlichen Intelligenz das Silicon Valley erfasst.





Der Vergleich ist vielleicht etwas ironisch. BlackBerry Ltd. erreichte laut Dow Jones Market Data im Jahr 2008 eine Marktkapitalisierung von 83,5 Milliarden US-Dollar, und Apple war damals bereits etwa doppelt so groß. Heute ist BlackBerry 2 Milliarden US-Dollar wert, nachdem es die sich ändernden Trends bei Smartphones verpasst hat, und Apple ist 3,3 Billionen US-Dollar wert.





Apple scheint jedoch nicht zu den Vorreitern der „KI-Revolution“ zu gehören, die laut Ives von großen Tech-Konzernen wie Alphabet Inc. und Microsoft Corp. angeführt wird. Diese konzentrieren sich darauf, den größten Technologietrend der letzten 40 Jahre zu monetarisieren. Währenddessen sitzt Apple auf einer Parkbank und trinkt Limonade und beobachtet, wie diese technologische Innovation die Welt verändert.





Und Apple habe einen Wettbewerbsvorteil, so Ives, da das Unternehmen „die größte installierte Basis von Endverbrauchern weltweit“ habe, mit 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones, die weltweit genutzt werden. Seiner Ansicht nach schöpft das Unternehmen seine Vermögenswerte einfach nicht richtig aus.





„Es ist glasklar, dass KI-Innovationen innerhalb der Mauern von Apple Park nicht stattfinden, da es an Innovation mangelt und ständig KI-Talente nach außen abwandern“, schrieb Ives.





Ives legte drei Vorschläge vor, wie Apple beweisen kann, dass es in Sachen KI kein „schmelzender Eiswürfel“ ist.





Erstens sollte Apple seiner Meinung nach das KI-Suchmaschinen-Startup Perplexity übernehmen, „bevor es zu spät ist“. Das könnte dem Unternehmen helfen, seine KI-Strategie neu zu definieren und seinen Sprachassistenten Siri zu verbessern. Apple hatte bisher allein Schwierigkeiten, Siri mit intelligenteren KI-Funktionen zu erweitern.





Perplexity hingegen verfüge über „einige der beeindruckendsten“ KI-Algorithmen und -Technologien der Branche, so Ives. Apple müsste seiner Ansicht nach rund 30 Milliarden Dollar zahlen, um einen Deal abzuschließen, aber dieses Geld wäre „ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Monetarisierungschancen, die Apple mit KI erzielen kann“.





Aus den Archiven (Juni 2025): Apple war am Dienstag eine der wenigen Aktien mit Kursverlusten. Warum die Übernahme von Perplexity entscheidend sein könnte.





Bei Apples Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen Anfang des Monats schloss Cook die Möglichkeit einer zukünftigen KI-Übernahme nicht aus. Er sagte, Apple habe in diesem Jahr bisher sieben kleinere Unternehmen übernommen – nicht alle mit KI-Fokus –, habe aber bei der Prüfung von Deals keine bestimmte Größe im Auge.





„Wir fragen uns grundsätzlich, ob ein Unternehmen uns helfen kann, unseren Fahrplan zu beschleunigen“, antwortete Cook auf die Frage eines Analysten. „Wenn ja, sind wir interessiert.“





Ives ist außerdem der Meinung, Apple sollte sich auf die Gewinnung von KI-Talenten und -Management konzentrieren, sagte er, „auch wenn Apple für die Anwerbung externer Technologie-Führungskräfte mehr bezahlen muss.“ Ives ist zwar zuversichtlich, dass Cook das Unternehmen mindestens bis 2030 führen wird, meint aber, Apple müsse in den unter ihm liegenden Rängen Veränderungen vornehmen, sagte er.





Und trotz des Verfahrens des US-Justizministeriums gegen Google wegen des Suchmaschinenmonopols – das darüber entscheiden wird, ob Apple weiterhin hohe Zahlungen von Google für prominente Platzierungen in den Suchergebnissen erhalten kann – ist Ives der Meinung, die beiden Unternehmen sollten ihre Beziehung auf andere Weise vertiefen. Apple „muss Googles Gemini AI vollständig in sein iPhone-Ökosystem integrieren“, schrieb er, da der ChatGPT-Hersteller OpenAI als zukünftiger Partner für Apple weniger wahrscheinlich sei.





„Die Zeit ist nicht auf Apples Seite, und sie müssen jetzt große Schritte unternehmen. Die Partnerschaft mit Google zu verdoppeln, ist der richtige Schritt“, sagte Ives. „Dies wäre die richtige strategische Wette trotz der regulatorischen Prüfung“ der Beziehung zwischen den beiden Unternehmen im Suchbereich.





Wedbush stuft die Apple-Aktie, die am Freitagmittag um 4,4 % zulegte, als „Outperform“ ein. Die Aktie legte in der Woche um 13,5 % zu und steuert auf ihre beste Wochenperformance seit Juli 2020 zu.

https://www.marketwatch.com/story/is-apple-making-the-same-m…

Die jüngste Dynamik hat weniger mit einer veränderten Sicht auf die KI-Positionierung des Unternehmens zu tun, sondern vielmehr mit der wahrgenommenen Entspannung der Handelskonflikte. Apple kündigte Anfang der Woche eine Investition von 100 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion an, was die Bedenken der Wall Street hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf das Unternehmen zerstreuen könnte. Die BlackBerry-Aktie verlor nach Mittag 1,2 % und ist seit Jahresbeginn um 4,4 % gefallen.







