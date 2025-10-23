    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGalenica AktievorwärtsNachrichten zu Galenica
    Galenica: Unaufhaltsamer Wachstumskurs begeistert Anleger!

    Mit einem Umsatzplus von 4,7% bis zum dritten Quartal 2025 setzt die Galenica Gruppe auf rezeptpflichtige Medikamente und strategische Akquisitionen, um ihren Erfolgskurs fortzusetzen.

    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz der Galenica Gruppe wuchs bis zum dritten Quartal 2025 um 4,7% auf CHF 2'999,7 Mio.
    • Haupttreiber des Umsatzwachstums sind rezeptpflichtige Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel.
    • Durch die Akquisition von Labor Team wird ein Umsatzwachstum zwischen 4% und 6% sowie eine EBIT-Steigerung zwischen 10% und 12% erwartet.
    • Das Segment «Products & Care» erzielte einen Umsatz von CHF 1'304,4 Mio. (+5,0%), während das Segment «Logistics & IT» CHF 2'479,9 Mio. (+5,0%) erwirtschaftete.
    • Galenica plant eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau und bestätigt den bisherigen Ausblick für 2025 ohne den Einfluss der Akquisition.
    • Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in Apotheken stieg um 17% und die Generika-Substitutionsrate blieb mit 77,7% hoch.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Galenica ist am 23.10.2025.


    Galenica

    +0,08 %
    +1,81 %
    +6,59 %
    +1,52 %
    +20,89 %
    +36,25 %
    +72,12 %
    +145,36 %
    ISIN:CH0360674466WKN:A2DN0K





