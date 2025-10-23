    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Kleines Minus - SAP nach Zahlen im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt voraussichtlich um 0,2% auf 24.114 Punkte.
    • US-Indizes zeigen nach Rückgang vor Monatsrekorden.
    • SAP nach Quartalsbericht mit vorsichtigen Wachstumszielen.
    Kleines Minus - SAP nach Zahlen im Fokus
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der tags zuvor bereits schwächere Dax dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung fast 0,2 Prozent tiefer auf 24.114 Punkten. Damit würde er wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen.

    An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts. Letztlich blieb ein klares Minus stehen. Insgesamt drehten sie damit knapp vor ihren Rekorden vom Monatsanfang wieder ab.

    Am deutschen Markt dürfte SAP nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Die in den USA gehandelten SAP-Anteile gaben nachbörslich vier Prozent nach.

    Jefferies-Analyst Charles Brennan machte in der Telefonkonferenz allerdings eine bessere Stimmung aus als nach dem zweiten Quartal. Dies gelte insbesondere für den Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten./ag/zb

    DAX

    +0,10 %
    -0,04 %
    +2,28 %
    -0,61 %
    +24,63 %
    +88,18 %
    +90,57 %
    +123,05 %
    +3.737,17 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 232 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 285,01 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +15,78 %/+32,93 % bedeutet.




    dpa-AFX
