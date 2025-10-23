JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand lege stärker zu als gedacht, lobte Toby Ogg am Donnerstag den Softwarehersteller nach dessen Quartalsbericht. In der Telefonkonferenz habe sich SAP sehr optimistisch zur Nachfrage und Pipeline geäußert./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 232EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Toby Ogg
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Toby Ogg
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte