ATOSS Software: Starkes Q3 mit Umsatzplus & Profitabilität
ATOSS Software SE beeindruckt mit einem Umsatzwachstum von 11% im dritten Quartal 2025 und einer EBIT-Marge von 35%, gestützt durch starke Software- und Cloud-Leistungen.
Foto: ATOSS Software AG
- ATOSS Software SE verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 11% auf 139,3 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 35%.
- Der Bereich Software trug mit einem Umsatzplus von 13% und einem Gesamtumsatz von 103,2 Mio. EUR wesentlich zum Wachstum bei, wobei Cloud & Subskriptionen um 28% auf 67,6 Mio. EUR stiegen.
- Die wiederkehrenden Umsätze aus Cloud & Subskriptionen sowie Wartung wuchsen um 19% auf 97,1 Mio. EUR und machen 70% des Gesamtumsatzes aus.
- Die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen sanken um 38% auf 6,0 Mio. EUR, während die Umsätze mit Beratungsleistungen um 10% auf 29,6 Mio. EUR stiegen.
- Die Konzernliquidität erhöhte sich um 9% auf 125,7 Mio. EUR, und die EBIT-Marge-Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde auf 34% angehoben.
- ATOSS strebt den 20. Rekordabschluss in Folge an und sieht sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds gut positioniert für nachhaltiges und profitables Wachstum.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss, bei ATOSS Software ist am 23.10.2025.
Der Kurs von ATOSS Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 106,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 106,70EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.091,99PKT (-0,24 %).
