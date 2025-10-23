    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATOSS Software: Starkes Q3 mit Umsatzplus & Profitabilität

    ATOSS Software SE beeindruckt mit einem Umsatzwachstum von 11% im dritten Quartal 2025 und einer EBIT-Marge von 35%, gestützt durch starke Software- und Cloud-Leistungen.

    ATOSS Software: Starkes Q3 mit Umsatzplus & Profitabilität
    Foto: ATOSS Software AG
    • ATOSS Software SE verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 11% auf 139,3 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 35%.
    • Der Bereich Software trug mit einem Umsatzplus von 13% und einem Gesamtumsatz von 103,2 Mio. EUR wesentlich zum Wachstum bei, wobei Cloud & Subskriptionen um 28% auf 67,6 Mio. EUR stiegen.
    • Die wiederkehrenden Umsätze aus Cloud & Subskriptionen sowie Wartung wuchsen um 19% auf 97,1 Mio. EUR und machen 70% des Gesamtumsatzes aus.
    • Die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen sanken um 38% auf 6,0 Mio. EUR, während die Umsätze mit Beratungsleistungen um 10% auf 29,6 Mio. EUR stiegen.
    • Die Konzernliquidität erhöhte sich um 9% auf 125,7 Mio. EUR, und die EBIT-Marge-Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde auf 34% angehoben.
    • ATOSS strebt den 20. Rekordabschluss in Folge an und sieht sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds gut positioniert für nachhaltiges und profitables Wachstum.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss, bei ATOSS Software ist am 23.10.2025.

    Der Kurs von ATOSS Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 106,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 106,70EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.091,99PKT (-0,24 %).


    ATOSS Software

    0,00 %
    +3,20 %
    +3,40 %
    -24,47 %
    -19,38 %
    +80,20 %
    +63,22 %
    +744,07 %
    +1.083,33 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ATOSS Software: Starkes Q3 mit Umsatzplus & Profitabilität ATOSS Software SE beeindruckt mit einem Umsatzwachstum von 11% im dritten Quartal 2025 und einer EBIT-Marge von 35%, gestützt durch starke Software- und Cloud-Leistungen.