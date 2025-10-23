    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReddit (A) AktievorwärtsNachrichten zu Reddit (A)

    Urheberrechtsverletzung?

    Reddit verklagt KI-Firma Perplexity wegen massenhaftem Textklau

    Reddit zieht vor Gericht: Die Plattform wirft der KI-Firma Perplexity vor, massenhaft Nutzerbeiträge illegal kopiert zu haben. Der Streit um Datenrechte zwischen Tech-Konzernen spitzt sich weiter zu.

    Urheberrechtsverletzung? - Reddit verklagt KI-Firma Perplexity wegen massenhaftem Textklau
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der nächste Schlag im Machtkampf um das Urheberrecht: Reddit hat Klage gegen das KI-Unternehmen Perplexity eingereicht. Das Start-up soll massenhaft Beiträge von Reddit-Nutzern illegal kopiert und für das Training seiner KI-Modelle verwendet haben. Die am Mittwoch vor einem Bundesgericht in New York eingereichte Klage richtet sich neben Perplexity auch gegen drei Datenfirmen, die dem Unternehmen angeblich beim sogenannten Scraping geholfen haben: den litauischen Anbieter Oxylabs, den früheren russischen Botnetz-Betreiber AWMProxy sowie das texanische Unternehmen SerpApi. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. 

    Laut Reddit hätten die Firmen ihre Identitäten verschleiert und ihre Tools getarnt, um an die begehrten Inhalte zu gelangen. "KI-Unternehmen liefern sich ein Wettrennen um qualitativ hochwertige menschliche Inhalte", sagte Reddit-Chefjurist Ben Lee. Dabei habe sich eine "Industrie im Stil der Datenwäsche" entwickelt, in der Inhalte ohne Zustimmung abgeschöpft und weiterverkauft würden.

    Perplexity, das eine KI-basierte Suchmaschine betreibt, weist die Vorwürfe scharf zurück. Das Unternehmen sprach von "Erpressung" und warf Reddit vor, ein offenes Internet zu bekämpfen. Man analysiere lediglich öffentlich zugängliche Diskussionen, ohne diese zum Training eigener Modelle zu verwenden. SerpApi kündigte an, sich vor Gericht "entschlossen zu verteidigen".

    Reddit wiederum argumentiert, dass Beiträge seiner Nutzer besonders häufig in Antworten von Perplexitys KI auftauchen und die Zahl der Zitate sogar "um das Vierzigfache" gestiegen sei, nachdem das Unternehmen eine Unterlassungserklärung verschickt habe.

    Der Rechtsstreit zeigt, wie heftig der Konflikt um Trainingsdaten im KI-Zeitalter geworden ist – und dass selbst offene Plattformen ihr Wissen längst nicht mehr kostenlos teilen wollen.

    Die Reddit-Aktie beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Minus von vier Prozent. Nachbörslich ging es dann noch einmal um 0,5 Prozent nach unten.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Ferdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
