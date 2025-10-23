JPMORGAN stuft Kering auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 145 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Luxuskonzern habe einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Es sei aber noch ein langer Weg zu gehen, um das aktuelle Aktienkursniveau zu rechtfertigen./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 335,4EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



