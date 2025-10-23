    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKering AktievorwärtsNachrichten zu Kering
    JPMORGAN stuft Kering auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 145 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Luxuskonzern habe einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Es sei aber noch ein langer Weg zu gehen, um das aktuelle Aktienkursniveau zu rechtfertigen./rob/ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 335,4EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chiara Battistini
    Analysiertes Unternehmen: Kering
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 200
    Kursziel alt: 145
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


