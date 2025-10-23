JEFFERIES stuft Kering auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 260 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic am Mittwochabend mit Blick auf die Zahlen des Luxuskonzerns. Auf die Schätzungen für 2025 habe dies keinen größeren Einfluss, wohl aber auf die mittelfristigen Gewinnschätzungen, die er deutlich anhob./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 335,4EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
