    JEFFERIES stuft Kering auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 260 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic am Mittwochabend mit Blick auf die Zahlen des Luxuskonzerns. Auf die Schätzungen für 2025 habe dies keinen größeren Einfluss, wohl aber auf die mittelfristigen Gewinnschätzungen, die er deutlich anhob./rob/ajx/gl

    Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 335,4EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: Kering
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 310
    Kursziel alt: 260
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


