JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Fokus inmitten eines volatilen Geschäftsumfelds stünden die Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb Jose M Asumendi am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen und der Gewinnwarnung des Reifenherstellers. Er kürzte seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) deutlich./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:41 / BST
