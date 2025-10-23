RBC stuft Tesla auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Bereiche Robotaxi und Humanoid-Roboter bleibe Tesla auf Kurs, schrieb Tom Narayan am Mittwochabend nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugkonzerns./rob/ajx/gl
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 439,0USD auf Nasdaq (23. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
