RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Bereiche Robotaxi und Humanoid-Roboter bleibe Tesla auf Kurs, schrieb Tom Narayan am Mittwochabend nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugkonzerns./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 439,0USD auf Nasdaq (23. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



