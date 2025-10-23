Fundamenta Real Estate AG: Neue Kapitalerhöhung enthüllt!
Die Fundamenta Real Estate AG startet eine Kapitalerhöhung, um ihre Investitionskraft zu stärken und Wachstum zu fördern. Mit einem Volumen von bis zu CHF 73 Millionen werden neue Chancen erschlossen.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Die Fundamenta Real Estate AG plant eine Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von CHF 50 Millionen, das auf bis zu CHF 73 Millionen erhöht werden kann.
- Das Bezugsverhältnis beträgt 7:1, wobei sieben bestehende Aktien zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Preis von CHF 17.00 berechtigen.
- Bereits CHF 41.9 Millionen an Investitionsverpflichtungen von sechs Festübernehmern wurden gesichert, was der Mindestgröße der Kapitalerhöhung entspricht.
- Die Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3. November 2025 ausgeübt werden, und ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
- Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Investitionen in die Projektpipeline, Neuakquisitionen und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.
- Ein Lock-up von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen Aktien wurde von der Gesellschaft vereinbart.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fundamenta Real Estate ist am 11.03.2026.
