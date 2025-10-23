Erst Rakete, jetzt Bruchlandung: Beyond Meat crasht nach Mega-Hype

Die wilde Rallye bei Beyond Meat ist gestoppt. Nach einem irrwitzigen Anstieg von bis zu 1.479 Prozent innerhalb einer Woche ist die Aktie des veganen Fleischherstellers im nachbörslichen Handel um mehr als 11 Prozent abgestürzt. Auslöser des Hypes war die Aufnahme der stark leerverkauften Aktie in den Roundhill Meme Stock ETF – ein Schritt, der einen massiven Short Squeeze auslöste. Laut FactSet waren über 60 Prozent der handelbaren Aktien leerverkauft, was Privatanleger in Foren wie Reddit und auf X zu einer neuen Zockerrunde trieb.

Am Mittwoch erreichte der Kurs zunächst 7,69 US-Dollar – ein Plus von rund 1.479 Prozent binnen weniger Tage – bevor die Aktie wieder auf 3,58 US-Dollar fiel – nahezu zurück auf das Ausgangsniveau. Damit hat Beyond Meat innerhalb von vier Tagen erst den größten Kurssprung seiner Geschichte erlebt und anschließend fast die Hälfte der Gewinne wieder eingebüßt. Allein am Dienstag wechselten mehr als zwei Milliarden Aktien und 18 Millionen Call-Optionen den Besitzer – Rekordwerte, die an den GameStop-Wahnsinn von 2021 erinnern.