+1.479 % in vier Tagen
Erst Rakete, jetzt Bruchlandung: Beyond Meat crasht nach Mega-Hype
Eine Woche Wahnsinn: Von 50 Cent auf 7,69 US-Dollar – jetzt der zweistellige Absturz. Beyond Meat crasht im nachbörslichen Handel – die Zockerblase ist so schnell geplatzt, wie sie kam.
- Beyond Meat: Aktie von 50 Cent auf 7,69 Dollar gestiegen.
- Nach Hype: Kurs fiel um über 11 Prozent im Handel.
- Fundamentale Probleme: Umsatz stagniert, hohe Verluste.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Die wilde Rallye bei Beyond Meat ist gestoppt. Nach einem irrwitzigen Anstieg von bis zu 1.479 Prozent innerhalb einer Woche ist die Aktie des veganen Fleischherstellers im nachbörslichen Handel um mehr als 11 Prozent abgestürzt. Auslöser des Hypes war die Aufnahme der stark leerverkauften Aktie in den Roundhill Meme Stock ETF – ein Schritt, der einen massiven Short Squeeze auslöste. Laut FactSet waren über 60 Prozent der handelbaren Aktien leerverkauft, was Privatanleger in Foren wie Reddit und auf X zu einer neuen Zockerrunde trieb.
Am Mittwoch erreichte der Kurs zunächst 7,69 US-Dollar – ein Plus von rund 1.479 Prozent binnen weniger Tage – bevor die Aktie wieder auf 3,58 US-Dollar fiel – nahezu zurück auf das Ausgangsniveau. Damit hat Beyond Meat innerhalb von vier Tagen erst den größten Kurssprung seiner Geschichte erlebt und anschließend fast die Hälfte der Gewinne wieder eingebüßt. Allein am Dienstag wechselten mehr als zwei Milliarden Aktien und 18 Millionen Call-Optionen den Besitzer – Rekordwerte, die an den GameStop-Wahnsinn von 2021 erinnern.
Hintergrund des Aufstiegs war nicht nur der ETF-Effekt: Beyond Meat hatte angekündigt, den Vertrieb in Walmart-Filialen auszuweiten. Zudem hatte das Unternehmen eine Schuldenvereinbarung abgeschlossen und über 300 Millionen Aktien gegen Wandelanleihen getauscht – eine Maßnahme, die zwar die Bilanz stärkte, aber die Altaktionäre stark verwässerte. Ein Immobilieninvestor aus Dubai, der sich online "Capybara Stocks" nennt, behauptete, rund vier Prozent der Aktien gekauft und damit die Rallye angestoßen zu haben.
Joseph Saluzzi von Themis Trading sagte, Beyond Meat zeige alle typischen Merkmale einer Meme-Aktie: "hohes Short-Interesse, schwache Fundamentaldaten und jede Menge Drama." Auf Reddit kommentierte ein Nutzer sarkastisch: "Man weiß, dass die Wirtschaft am Ende ist, wenn die BYND-Aktie ein Comeback feiert."
Fundamental bleibt die Lage schwierig. Seit dem Börsengang 2019, als die Aktie über 230 US-Dollar erreichte, ist der Kurs Jahr für Jahr gefallen. Beyond Meat verbrennt weiter Geld, der Umsatz stagniert, und das Interesse an Fleischalternativen ist abgeflaut. Trotz des kurzfristigen Wahns hält der Markt die Aktie inzwischen wieder für das, was sie ist – ein spekulatives Symbol für die Rückkehr der Zockerstimmung.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion