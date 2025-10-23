    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Atoss wird mit Blick auf die Marge 2025 zuversichtlicher

    Für Sie zusammengefasst
    • Atoss Software erwartet bessere Profitabilität 2023.
    • 2025 übertrifft Ergebnisprognose von Jahresbeginn.
    • Umsatzziel von 190 Millionen Euro bleibt bestehen.
    Atoss wird mit Blick auf die Marge 2025 zuversichtlicher
    Foto: ATOSS Software AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Atoss Software rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr. Der Vorstand gehe davon aus, 2025 oberhalb seiner zu Jahresbeginn abgegebenen Ergebnisprognose abzuschließen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Die Marge des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 34 Prozent liegen, anstatt zuvor mindestens 31 Prozent. Das Umsatzziel von rund 190 Millionen Euro wurde gleichzeitig bestätigt.

    Im dritten Quartal lag die Marge bei 36 Prozent, womit sie sich um 2 Prozentpunkt verschlechterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Basis in den vergangenen drei Monaten war ein Umsatz von gut 47 Millionen Euro, der damit um 12 Prozent wuchs. Als Nettoergebnis blieben 12,3 Millionen Euro und damit 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./lew/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ATOSS Software!
    Long
    96,42€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    114,41€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 10,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ATOSS Software

    +10,69 %
    +6,58 %
    +6,78 %
    -22,39 %
    -18,01 %
    +84,59 %
    +66,34 %
    +803,46 %
    +1.211,11 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 106,5 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,78 Mrd..

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +8,60 %/+31,16 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Atoss wird mit Blick auf die Marge 2025 zuversichtlicher Der Softwareanbieter Atoss Software rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr. Der Vorstand gehe davon aus, 2025 oberhalb seiner zu Jahresbeginn abgegebenen Ergebnisprognose abzuschließen, teilte das im SDax …