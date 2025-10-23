    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Leichte Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt leicht, unter 21-Tage-Linie erwartet.
    • US-Indizes mit Verlusten, Handelsstreit sorgt für Sorgen.
    • Asiatische Märkte geben nach, Nikkei verliert 1,5%.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der tags zuvor bereits schwächere Dax dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung fast 0,2 Prozent tiefer auf 24.114 Punkten. Damit würde er wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen. An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts. Letztlich blieb ein klares Minus. Insgesamt drehten die Indizes damit knapp vor ihren Rekorden vom Monatsanfang wieder ab. Am deutschen Markt dürfte SAP nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum.

    USA: - VERLUSTE - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Experten verwiesen auf Sorgen, dass sich die Spannungen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder verschärfen könnten, nachdem es zuletzt Hoffnungen auf eine Entspannung gegeben hatte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwägt das Weiße Haus, Softwareexporte nach China restriktiver zu behandeln. Der Dow Jones Industrial sank um 0,71 Prozent auf 46.590,41 Punkte.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Schwache Vorgaben aus den USA und die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China drückten auf die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 1,5 Prozent ein. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,1 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen gab um 0,6 Prozent nach.

    DAX 24.151,13 -0,74%
    XDAX 24.154,11 -0,70%
    EuroSTOXX 50 5.639,21 -0,84%
    Stoxx50 4.770,14 -0,47%

    DJIA 46.590,41 -0,71%
    S&P 500 6.699,40 -0,53%
    NASDAQ 100 24.879,00 -0,99%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 130,12 -0,06%°

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1599 -0,10%
    USD/Yen 152,42 0,30%
    Euro/Yen 176,79 0,18%°

    BITCOIN:

    Bitcoin 108.715 1,04%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    Brent 64,65 2,06 USD WTI 60,53 2,02 USD°

    /jha/

    DAX

    +0,23 %
    +0,07 %
    +2,47 %
    -0,40 %
    +24,23 %
    +88,98 %
    +92,27 %
    +127,78 %
    +210,97 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 234,7 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 291,28 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +11,62 %/+28,15 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
