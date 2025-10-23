ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro
- JPMorgan belässt SAP auf "Overweight" mit 290 Euro.
- Auftragsbestand wächst stärker als erwartet, lobt Ogg.
- SAP optimistisch zu Nachfrage und Pipeline nach Bericht.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand lege stärker zu als gedacht, lobte Toby Ogg am Donnerstag den Softwarehersteller nach dessen Quartalsbericht. In der Telefonkonferenz habe sich SAP sehr optimistisch zur Nachfrage und Pipeline geäußert./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 234,7 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,73 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 291,28 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +11,50 %/+28,02 % bedeutet.
