DZ Bank belässt Adidas auf 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 189,2 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +0,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,62 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 34,18 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 247,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +10,54 %/+47,39 % bedeutet.