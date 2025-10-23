ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Adidas auf 'Kaufen'
- DZ Bank: Adidas auf "Kaufen" mit 240 Euro fairen Wert.
- Markenhype bleibt stark, Bewertung historisch günstig.
- Quartalszahlen bestätigen positive Entwicklung von Adidas.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro je Aktie belassen. Der Markenhype halte an, die Bewertung sei im historischen Vergleich günstig, schrieb Thomas Maul am Mittwochnachmittag nach den Quartalszahlen des Sportartikelherstellers./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 189,2 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +0,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,62 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 34,18 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 247,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +10,54 %/+47,39 % bedeutet.
Adidas ist immer ein riesen Profiteur einer WM. Ich decke mich jetzt auch nach und nach mit Adidas Aktien ein. Vor allem, weil bald Nike der Ausrüster der Nationalelf sein wird. Vielleicht nochmal eine besonders umsatzstarke WM mit Trikots und anderen Fanartikeln.
Auch Vorstand Harm Ohlmeyer hat sein Vertrauen in Adidas zum Ausdruck gebracht und für 330.900 € zum Preis von 165,45 € Aktien erworben.