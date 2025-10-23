    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThales AktievorwärtsNachrichten zu Thales
    Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus, Leonardo und Thales fusionieren Raumfahrtsparten.
    • Ziel: Stärkung der europäischen Autonomie in Raumfahrt.
    • Neue Gesellschaft startet 2027, Partner für Regierungen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOULOUSE (dpa-AFX) - Die europäischen Konzerne Airbus , Leonardo und Thales wollen ihre Raumfahrtsparten in einem neuen Unternehmen zusammenführen. Die Bündelung der Geschäfte mit Satelliten und Raumfahrtsystemen solle die Autonomie Europas rund um wichtige Infrastruktur wie Telekommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, Wissenschaft und nationale Sicherheit stärken, teilten die drei Unternehmen nach dem Abschluss einer entsprechenden Absichtserklärung am Donnerstag mit. Die neue Gesellschaft solle den Regierungen auch als Partner für neue nationale Raumfahrtprogramme dienen und 2027 an den Start gehen./stw/stk

     

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
