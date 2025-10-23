Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln

TOULOUSE (dpa-AFX) - Die europäischen Konzerne Airbus , Leonardo und Thales wollen ihre Raumfahrtsparten in einem neuen Unternehmen zusammenführen. Die Bündelung der Geschäfte mit Satelliten und Raumfahrtsystemen solle die Autonomie Europas rund um wichtige Infrastruktur wie Telekommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, Wissenschaft und nationale Sicherheit stärken, teilten die drei Unternehmen nach dem Abschluss einer entsprechenden Absichtserklärung am Donnerstag mit. Die neue Gesellschaft solle den Regierungen auch als Partner für neue nationale Raumfahrtprogramme dienen und 2027 an den Start gehen./stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Leonardo Aktie

Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 261,1 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Leonardo Aktie um +1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Leonardo bezifferte sich zuletzt auf 29,94 Mrd..

Leonardo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 50,00Euro was eine Bandbreite von -15,04 %/-3,46 % bedeutet.