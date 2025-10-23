JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Etwas verfehlt habe Tesla die Erwartungen an die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge), sie beim freien Cashflow aber klar übertroffen, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Das aktuelle Auto-Geschäft treibe die Bewertung nicht mehr in die Höhe, erwirtschafte aber mehr Barmittel als derzeit notwendig, um künftige Entwicklungen zu finanzieren./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

