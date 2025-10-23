    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Etwas verfehlt habe Tesla die Erwartungen an die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge), sie beim freien Cashflow aber klar übertroffen, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Das aktuelle Auto-Geschäft treibe die Bewertung nicht mehr in die Höhe, erwirtschafte aber mehr Barmittel als derzeit notwendig, um künftige Entwicklungen zu finanzieren./rob/ajx/gl

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 439,0EUR auf Nasdaq (23. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: Tesla
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 300
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


