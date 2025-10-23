JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Beim Kerngewinn je Aktie liege er mit seinen Schätzungen etwas über den Konsenserwartungen, schrieb Zain Ebrahim in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Pharmaherstellers für das dritte Quartal. Die von ihm erwartete Bestätigung der Jahresziele sollte die Erwartungen am Markt weitgehend stützen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 18,87EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
