    JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Beim Kerngewinn je Aktie liege er mit seinen Schätzungen etwas über den Konsenserwartungen, schrieb Zain Ebrahim in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Pharmaherstellers für das dritte Quartal. Die von ihm erwartete Bestätigung der Jahresziele sollte die Erwartungen am Markt weitgehend stützen./rob/ajx/gl

