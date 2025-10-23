    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteyr Motors AktievorwärtsNachrichten zu Steyr Motors
    Steyr Motors: Umsatz +15% in 2025, Auftragsbestand über 300 Mio. €
    • Steyr Motors AG steigert den Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 um 15,2 % auf 34,4 Mio. EUR (Vorjahr: 29,9 Mio. EUR).
    • Das EBIT beträgt 4,0 Mio. EUR (Vorjahr: 5,4 Mio. EUR), belastet durch den Kapazitätsausbau.
    • Der Auftragsbestand liegt weiterhin bei über 300 Mio. EUR, mit der Erwartung weiterer Volumenaufträge.
    • Steyr Motors hat neue Rahmenvereinbarungen im maritimen Segment mit einem Gesamtwert von über 20 Mio. EUR geschlossen.
    • Das Unternehmen expandiert international, einschließlich eines neuen Standorts in Dubai und eines Joint Ventures in Singapur.
    • Der Vorstand erwartet für 2025 ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % und eine EBIT-Marge von über 20 %.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Steyr Motors ist am 23.10.2025.

    Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,55 % im Plus.


    Steyr Motors

    +1,44 %
    -2,22 %
    -10,44 %
    -13,17 %
    +222,41 %
    ISIN:AT0000A3FW25WKN:A40TC4





