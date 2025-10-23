Rheinmetall erhält 3,4 Mrd. Euro Auftrag: Schakal-Panzer für NATO-Staaten!
Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen bedeutenden Auftrag über die Lieferung von 222 Radschützenpanzern des Typs „Schakal“ für die deutschen und niederländischen Streitkräfte erhalten. Der Gesamtwert des Vertrags, der über das Gemeinschaftsunternehmen Artec, an dem Rheinmetall und der französisch-deutsche Panzerbauer KNDS beteiligt sind, abgewickelt wird, beläuft sich auf rund 3,4 Milliarden Euro. Rheinmetall wird dabei etwa 3 Milliarden Euro erhalten. Der Vertrag umfasst auch eine Option auf die Lieferung von bis zu 248 weiteren Fahrzeugen sowie ein umfassendes Logistikpaket, das Ersatzteile, Ausbildungsressourcen und Spezialwerkzeuge beinhaltet. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist für den Zeitraum zwischen 2027 und 2031 geplant.
Die Aktie von Rheinmetall reagierte sofort positiv auf die Nachricht und stieg um mehr als fünf Prozent, was sie zu einem der stärksten Werte im DAX machte. Analysten interpretieren den Auftrag als Zeichen für die zunehmende europäische Aufrüstung und erwarten, dass Rheinmetall von den steigenden Verteidigungsbudgets vieler NATO-Staaten profitieren wird. Die Mehrheit der Marktbeobachter empfiehlt den Kauf der Aktie, mit einem prognostizierten Kurspotenzial von bis zu 24 Prozent. Die UBS äußert sich sogar optimistischer und sieht ein Aufwärtspotenzial von 44 Prozent.
Der „Schakal“ kombiniert das bewährte Fahrgestell des Radpanzers Boxer mit dem Turm des Schützenpanzers Puma und soll die „Mittleren Kräfte“ der Bundeswehr mit einem flexiblen und schlagkräftigen Hauptwaffensystem ausstatten. Neben der Lieferung der Fahrzeuge wird Artec voraussichtlich auch Hauptauftragnehmer für die geplante Artillerie-Radhaubitze RCH 155, die bei mehreren NATO-Partnern zum Einsatz kommen könnte.
Rheinmetall hat sich in den letzten Jahren als zentraler Anbieter militärischer Landfahrzeuge etabliert und profitiert von der sicherheitspolitischen Neuausrichtung in Europa. Trotz der hohen Bewertung der Aktie, die ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 64 aufweist, wird die Rüstungsindustrie auch in Zukunft stark nachgefragt sein, insbesondere angesichts der geopolitischen Spannungen und der anhaltenden Rüstungsanstrengungen in Europa und der Ukraine. Analysten sind sich einig, dass Rheinmetall in den kommenden Jahren von einem stabilen Auftragsvolumen profitieren wird.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 1.797EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.