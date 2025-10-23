Rheinmetall erhält 3,4 Mrd. Euro Auftrag: Schakal-Panzer für NATO-Staaten!

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen bedeutenden Auftrag über die Lieferung von 222 Radschützenpanzern des Typs „Schakal“ für die deutschen und niederländischen Streitkräfte erhalten. Der Gesamtwert des Vertrags, der über das Gemeinschaftsunternehmen Artec, an dem Rheinmetall und der französisch-deutsche Panzerbauer KNDS beteiligt sind, abgewickelt wird, beläuft sich auf rund 3,4 Milliarden Euro. Rheinmetall wird dabei etwa 3 Milliarden Euro erhalten. Der Vertrag umfasst auch eine Option auf die Lieferung von bis zu 248 weiteren Fahrzeugen sowie ein umfassendes Logistikpaket, das Ersatzteile, Ausbildungsressourcen und Spezialwerkzeuge beinhaltet. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist für den Zeitraum zwischen 2027 und 2031 geplant.

Die Aktie von Rheinmetall reagierte sofort positiv auf die Nachricht und stieg um mehr als fünf Prozent, was sie zu einem der stärksten Werte im DAX machte. Analysten interpretieren den Auftrag als Zeichen für die zunehmende europäische Aufrüstung und erwarten, dass Rheinmetall von den steigenden Verteidigungsbudgets vieler NATO-Staaten profitieren wird. Die Mehrheit der Marktbeobachter empfiehlt den Kauf der Aktie, mit einem prognostizierten Kurspotenzial von bis zu 24 Prozent. Die UBS äußert sich sogar optimistischer und sieht ein Aufwärtspotenzial von 44 Prozent.