IBM und Groq: Revolutionäre Partnerschaft für blitzschnelle KI-Lösungen!

Jonathan Ross, CEO von Groq, betont, dass die gemeinsame Lösung darauf ausgelegt ist, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu vereinen. IBM hebt hervor, dass die Partnerschaft Unternehmen dabei helfen wird, den Übergang von experimentellen zu produktiven KI-Anwendungen erheblich zu verkürzen. Die technische Integration der beiden Unternehmen wird es Entwicklern ermöglichen, verschiedene Ansätze zur KI-Inferenz zu testen und zu optimieren. Zukünftig werden IBMs eigene Granite-KI-Modelle auf GroqCloud betrieben, was die Interoperabilität zwischen den beiden Technologien verbessert.

IBM und Groq haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, die darauf abzielt, die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen zu beschleunigen. Durch die Integration von Groqs Hochgeschwindigkeits-KI-Technologie, GroqCloud, in IBMs Plattform watsonx Orchestrate können Unternehmen künftig effizienter auf KI-Modelle zugreifen. Diese Kooperation fokussiert sich insbesondere auf die Verbesserung der KI-Inferenz in Schlüsselbranchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie. GroqCloud verspricht eine mehr als fünfmal schnellere und kostengünstigere KI-Inferenz im Vergleich zu herkömmlichen GPU-Systemen, was eine zuverlässige und latenzarme Nutzung von KI-Modellen in großem Maßstab ermöglicht.

Parallel zu dieser Partnerschaft intensiviert IBM auch die Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS), um Cloud- und KI-Lösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien auszubauen. Das IBM-Softwareportfolio wird dort als Software-as-a-Service aus regionalen AWS-Rechenzentren angeboten, was Unternehmen in diesen Märkten helfen soll, Innovationen voranzutreiben und lokale Datenschutzvorgaben einzuhalten.

Die Ankündigungen erfolgen kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von IBM, die am Mittwoch erwartet werden. Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von etwa 2,43 US-Dollar. Die Anleger werden besonders darauf achten, ob IBM mit den neuen Partnerschaften seine KI-Strategie in konkrete Geschäftsergebnisse umsetzen kann. Im dritten Quartal verzeichnete die Softwaresparte von IBM zwar einen Umsatzanstieg von zehn Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, insbesondere im Bereich Red Hat, der für Hybrid-Cloud-Lösungen bekannt ist. Trotz eines insgesamt besseren Umsatzes als erwartet, reagierte die Aktie nachbörslich negativ auf die Zahlen, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 287,5EUR auf NYSE (23. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.