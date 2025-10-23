Intuitive Surgical übertrifft Erwartungen: Umsatz und Gewinn steigen stark!

Das Unternehmen hatte im Vorfeld der Zahlen einen Umsatz von 2,41 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 1,99 US-Dollar pro Aktie prognostiziert. Die starke Leistung wurde durch einen Anstieg der durchgeführten Operationen um 20 % und eine höhere Nachfrage nach den neuesten da Vinci Operationsrobotern unterstützt. Insgesamt wurden 427 neue Systeme ausgeliefert, was einem Anstieg von 12,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Intuitive Surgical, ein führendes US-Unternehmen im Bereich der robotergestützten Chirurgie, hat kürzlich seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg um 22,9 % auf 2,505 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 2,40 US-Dollar um 41 Cent über den Prognosen lag. Diese positive Entwicklung kommt nach einem schwierigen Börsenjahr, in dem die Aktie bis zu 31 % von ihrem Allzeithoch gefallen war.

Trotz der positiven Quartalszahlen bleibt die Aktie von Intuitive Surgical unter Druck. Technische Indikatoren deuten auf Verkaufsdruck hin, und die Aktie bewegte sich unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 20 und 50 Tage. Analysten sehen jedoch Potenzial, insbesondere wenn die Aktie die Widerstandszone von 440 US-Dollar überwindet. Baird hat die Aktie kürzlich mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 536 US-Dollar bewertet, was ein Potenzial von rund 20 % bedeutet.

CEO David Rosa äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und hob die Prognose für das Wachstum der durchgeführten Operationen an. Die Bruttomarge soll zwischen 67,0 und 67,5 % liegen. Dennoch bleibt die Bewertung der Aktie hoch, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 53,5 für das laufende Geschäftsjahr, was mehr als doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen sprang die Aktie um 17 % und könnte damit den besten Handelstag seit April erleben. Diese Erholung könnte darauf hindeuten, dass die Anleger wieder Vertrauen in das Unternehmen gewinnen, nachdem es in den letzten Monaten unter Wachstumsängsten gelitten hat. Trotz der positiven Entwicklung bleibt jedoch Vorsicht geboten, da die hohe Bewertung und mögliche Marktvolatilität weiterhin Herausforderungen darstellen.

Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,89 % und einem Kurs von 527,0EUR auf Nasdaq (23. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.