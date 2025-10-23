Siltronic-Aktie: Analysten empfehlen Kauf – Potenzial durch KI-Boom!

Bis vor kurzem war die Situation für Siltronic eher angespannt. Die Aktie hatte zwischen Oktober 2024 und September 2025 fast 50 Prozent an Wert verloren, was auf hohe Lagerbestände von Wafern bei Chipherstellern zurückzuführen war. Doch seit Anfang September hat sich die Marktlage deutlich verbessert. Die Nachfrage nach Speicherchips, wie sie von großen Herstellern wie SK Hynix, Micron und Samsung signalisiert wird, hat die Rallye der Aktie maßgeblich unterstützt. Besonders die 300-mm-Wafer profitieren von der steigenden Nachfrage in den Bereichen KI-Server, KI-PCs und Smartphones. Analyst Constantin Hesse von Jefferies hebt hervor, dass die mittelfristige Nachfrage durch KI, Server und Elektromobilität angetrieben wird, was das Wachstum im High-End-Wafer-Segment fördert.

Die Siltronic-Aktie hat in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Erholung erlebt, die durch eine Kaufempfehlung des Analystenhauses Jefferies zusätzlich an Dynamik gewonnen hat. Jefferies hat die Papiere des Münchener Silizium-Spezialisten auf „Kaufen“ hochgestuft und sieht erhebliches Potenzial für das Unternehmen, insbesondere im Kontext des aktuellen Booms im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter.

Ein weiterer Faktor, der zur Kurssteigerung beigetragen hat, sind die sogenannten Short-Coverings, da etwa 17 Prozent der Siltronic-Aktien im Short-Handel sind. Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt die Bewertung der Aktie mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9 für 2026 auf einem historischen Tiefstand. Analysten sehen derzeit keinen Grund zur Skepsis, da negative Nachrichten ausbleiben und die Lagerbestände bei den Kunden allmählich abgebaut werden.

Für das dritte Quartal wird ein Umsatzrückgang auf 305 Millionen Euro prognostiziert, was einem Minus von 14,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch das operative Ergebnis könnte unter Druck stehen, insbesondere aufgrund der Anlaufkosten des neuen Standorts in Singapur. Dennoch deutet der schrittweise Abbau der Lagerbestände, insbesondere im Bereich Speicher und Leistungshalbleiter, auf eine mögliche Wende hin.

Insgesamt hebt Jefferies das Kursziel für die Siltronic-Aktie von 45 auf 75 Euro an, was auf höhere Margen und eine attraktive relative Bewertung zurückzuführen ist. Diese positive Einschätzung hat zu einer Kurssteigerung von über 8 Prozent auf knapp 59 Euro geführt, was den höchsten Stand seit einem Jahr markiert.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 55,05EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.