Tesla am Scheideweg: Q3-Zahlen und Musks Vergütungsplan im Fokus!**

Die Erwartungen sind gemischt. Tesla hat im Q3 mit fast 500.000 ausgelieferten Fahrzeugen einen neuen Rekord erzielt, auch im Bereich Energiespeicher wurden Höchstwerte erreicht. Allerdings sehen viele Experten diese Zahlen als Ergebnis eines Einmaleffekts, da viele US-Kunden ihre Käufe vor dem Auslaufen staatlicher Förderungen vorgezogen haben. Die zentrale Frage bleibt, ob Tesla dieses Momentum ohne externe Anreize aufrechterhalten kann. Analysten prognostizieren einen moderaten Umsatzanstieg auf etwa 26 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich deutlich sinken wird. Gründe hierfür sind aggressive Preissenkungen, steigende Produktionskosten und ein intensiver Wettbewerb, insbesondere in Europa und China.

Tesla steht vor einem entscheidenden Moment, da das Unternehmen am 22. Oktober nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal (Q3) bekannt geben wird. Diese Zahlen sind nicht nur für die Finanzwelt von Bedeutung, sondern auch im Hinblick auf die bevorstehende Hauptversammlung, bei der ein milliardenschweres Vergütungsangebot für CEO Elon Musk zur Abstimmung steht. Analysten und Investoren sind gespannt auf die finanziellen Kennzahlen sowie auf strategische Hinweise des Managements.

Tesla befindet sich in einer Transformationsphase, in der das Unternehmen von einem reinen Fahrzeughersteller zu einem technologieorientierten Unternehmen mit Fokus auf autonomes Fahren und KI-gesteuerte Systeme übergeht. Trotz Fortschritten bei Projekten wie dem humanoiden Roboter "Optimus" und selbstfahrenden Fahrzeugen fehlen bislang konkrete Ergebnisse, was die Investoren verunsichert.

Zusätzlich zur finanziellen Lage sorgt die bevorstehende Abstimmung über Musks Vergütungsplan für Aufregung. Sollte dieser abgelehnt werden, könnte Musk seine Drohung wahrmachen, sich zurückzuziehen, was zu einer Führungskrise bei Tesla führen würde. Zwei einflussreiche Beratungsfirmen empfehlen bereits, den Plan abzulehnen, was die Unsicherheit weiter verstärkt.

Im aktuellen Quartal hat Tesla trotz eines Verkaufsrekords einen Gewinnrückgang von 37 Prozent auf 1,37 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 28,1 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen übertraf. Der Anstieg der Auslieferungen um 7,4 Prozent im Jahresvergleich wird jedoch durch die vorgezogenen Käufe vor dem Auslaufen der US-Subventionen relativiert. Analysten befürchten, dass diese Käufe im laufenden Quartal fehlen könnten, was zu einem Rückgang der Verkaufszahlen führen könnte. Tesla versucht, mit günstigeren Modellvarianten gegenzusteuern, steht jedoch vor Herausforderungen durch wachsende Konkurrenz und steigende Produktionskosten.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 439,0EUR auf Nasdaq (23. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.