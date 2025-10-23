iPhone 17: Rekordstart in China und USA – Apple-Aktie steigt!

Besonders das Basismodell des iPhone 17 erfreut sich großer Beliebtheit. In China stiegen die Verkaufszahlen des Einstiegsmodells um 31 Prozent, was im Vergleich zum Vorjahresmodell nahezu einer Verdopplung entspricht. Analystin Mengmeng Zhang hebt hervor, dass das Basismodell ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, da es mit einem verbesserten Chip, einem besseren Display, mehr Speicher und einer neuen Selfie-Kamera ausgestattet ist – und das zum gleichen Preis wie das Vorgängermodell.

Apple hat mit dem iPhone 17 einen bemerkenswerten Marktstart hingelegt, der sowohl in China als auch in den USA Rekorde bei den Verkaufszahlen aufstellt. Laut Counterpoint Research lagen die Verkäufe in den ersten zehn Tagen nach dem Launch 14 Prozent über dem Niveau der iPhone-16-Serie. Die Apple-Aktie reagierte positiv und stieg um mehr als zwei Prozent auf 218,50 Euro.

In den USA hingegen sind die Premium-Modelle, insbesondere das iPhone 17 Pro Max, sehr gefragt. Hier profitieren die Geräte von höheren Subventionen der Mobilfunkanbieter, die ihre Zuschüsse um etwa zehn Prozent erhöht haben. Analyst Maurice Klaehne erklärt, dass die Anbieter versuchen, die Kundenbindung durch längere Finanzierungsverträge zu stärken.

Zusätzlich verzeichnet das neue iPhone Air beim Start bessere Verkaufszahlen als das iPhone 16 Plus. Apple plant, Vorbestellungen in China ab dem 17. Oktober anzubieten, was als wichtiger Schritt für die Verbreitung der eSIM-Technologie angesehen wird. Analyst Ivan Lam erwartet jedoch, dass das Air-Modell zunächst nur eine kleinere Zielgruppe ansprechen wird.

Die Verkaufszahlen aus China und den USA sind entscheidend für Apples Gesamtgeschäft, da diese Märkte den größten Teil der iPhone-Verkäufe ausmachen. Der erfolgreiche Start der iPhone-17-Serie sendet ein positives Signal an Investoren und deutet darauf hin, dass Apple nach einer Phase schwächerer Nachfrage wieder an Dynamik gewinnt.

Analysten von Wedbush heben die starke Nachfrage nach dem iPhone 17 sowie die KI-Initiativen als Schlüsselfaktoren für zukünftiges Wachstum hervor. Sie erwarten, dass Apple mit den kommenden Quartalszahlen am 30. Oktober die Erwartungen übertreffen wird. Zudem glauben sie, dass die Monetarisierung von KI in den nächsten Jahren erheblich zur Unternehmensbewertung beitragen könnte. Das Kursziel für die Apple-Aktie bleibt bei 310 US-Dollar, und das Unternehmen bleibt auf der Best Ideas List von Wedbush.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 258,5EUR auf Nasdaq (23. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.