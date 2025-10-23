Netflix enttäuscht mit Gewinnprognose: Steuerstreit belastet Aktie!

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Netflix optimistisch. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 45,1 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem Wachstum von rund 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings wird die operative Marge aufgrund des Steuerstreits voraussichtlich auf 29 Prozent sinken, im Vergleich zu zuvor 30 Prozent.

Netflix hat im dritten Quartal 2023 trotz eines Umsatzwachstums von 17 Prozent auf 11,51 Milliarden US-Dollar die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich verfehlt. Der Gewinn pro Aktie betrug 5,87 US-Dollar, während Analysten im Durchschnitt mit 6,97 US-Dollar gerechnet hatten. Diese Enttäuschung führte zu einem Rückgang der Aktie um etwa 7 Prozent im nachbörslichen Handel. Der Hauptgrund für die schwache Gewinnentwicklung sind unerwartet hohe Steueraufwendungen in Brasilien, die im Zusammenhang mit einem laufenden Steuerechtsstreit stehen. Netflix sieht sich mit einer Steuer von 10 Prozent auf Zahlungen seiner brasilianischen Tochtergesellschaften an die Zentrale im Ausland konfrontiert und geht davon aus, den Rechtsstreit zu verlieren. Daher wurden die entsprechenden Belastungen bereits im dritten Quartal vollständig erfasst.

Das Werbegeschäft zeigt positive Entwicklungen: Netflix verzeichnete das beste Quartal seit Einführung der werbefinanzierten Abonnements und plant, den Werbeumsatz bis 2025 mehr als zu verdoppeln. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass das Wachstum hauptsächlich auf Preiserhöhungen und steigende Abonnentenzahlen zurückzuführen ist.

Im vierten Quartal setzt Netflix auf starke Inhalte, darunter die finale Staffel von "Stranger Things" und neue Produktionen wie "KPop Demon Hunters", die bereits über 325 Millionen Aufrufe verzeichnet hat. Das Unternehmen erweitert zudem sein Merchandising-Geschäft, um zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.

An der Börse bleibt der Steuerstreit in Brasilien ein zentrales Thema, und Anleger hoffen auf eine baldige Klärung, um mögliche negative Auswirkungen auf das Unternehmen zu vermeiden. Analysten von Jefferies und JPMorgan haben ihre Kursziele für die Netflix-Aktie angepasst, wobei Jefferies die Einstufung auf "Buy" belässt und JPMorgan auf "Neutral" senkt. Trotz der Unsicherheiten bleibt die allgemeine Markteinschätzung für Netflix optimistisch, da das Unternehmen weiterhin mit zweistelligem Umsatzwachstum rechnet.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,07 % und einem Kurs von 1.116EUR auf Nasdaq (23. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.