Coca-Cola übertrifft Erwartungen: Gewinnsprung trotz Warnstreik!

Vorstandschef James Quincey betonte, dass das Unternehmen flexibel auf die Herausforderungen reagiert habe und optimistisch sei, die Ziele für 2025 zu erreichen. Diese beinhalten eine Erhöhung des bereinigten Gewinns je Aktie um etwa 3 Prozent und ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent. Wachstumstreiber waren insbesondere Wasser, Sportgetränke, Kaffee und Tee, während der Absatz klassischer Softdrinks stabil blieb. Der Bereich Säfte, Milchmischgetränke und pflanzliche Drinks hingegen schrumpfte um 3 Prozent.

Coca-Cola hat im dritten Quartal 2023 bessere Ergebnisse erzielt als von Analysten erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,82 US-Dollar und übertraf die Prognosen von 0,78 US-Dollar. Der Umsatz stieg auf 12,41 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Erwartungen von 12,39 Milliarden US-Dollar lag. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnete der Getränkeriese einen Gewinnanstieg von rund 30 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz wuchs um 5 Prozent, organisch sogar um 6 Prozent. Trotz dieser positiven Zahlen bleibt die Konsumlaune der Kunden verhalten, insbesondere in Nord- und Lateinamerika, wo der Absatz stagnierte.

Parallel zu den positiven Geschäftszahlen sieht sich Coca-Cola jedoch mit einem Warnstreik in Norddeutschland konfrontiert. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Mitarbeiter an vier Standorten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zum Ausstand aufgerufen, um Druck in der laufenden Tarifrunde auszuüben. Die Gewerkschaft fordert rückwirkend zum 1. September eine Lohnerhöhung von 5 Prozent sowie einen Sockelbetrag von 150 Euro. Coca-Cola hingegen verweist auf eine bereits im März umgesetzte Lohnerhöhung von rund 3,5 Prozent und bezeichnet die Forderungen der Gewerkschaft als überzogen.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 10. November in Hamburg angesetzt. Sollte es zu keiner Einigung kommen, droht die NGG mit einer Ausweitung der Streiks an allen Coca-Cola-Standorten in Deutschland. Coca-Cola betreibt bundesweit 24 Standorte mit insgesamt etwa 6.000 Mitarbeitern. Der Warnstreik könnte somit potenziell größere Auswirkungen auf die Produktion und Lieferungen haben, auch wenn das Unternehmen derzeit keine Engpässe erwartet.

